FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2017/ Film e ospiti della settima giornata: Jennifer Lawrence in 'Madre!'

Festival del Cinema di Venezia 2017

IL SUCCESSO DEL REGISTA MARTIN MCDONAGH

Il Festival del Cinema di Venezia 2017 giunge oggi al giro di boa per la settima giornata della 74° edizione. Non sarà facile ripetere quanto accaduto ieri e i tre film in concorso avranno il loro bel da fare ad ottenere e superare i consensi di Three Billboards Outside Ebbing, Missouri del regista premio Oscar Martin McDonagh. Gli applausi e l'entusiasmo della critica sono stati più che evidenti così come la consapevolezza che questa pellicola è una delle assolute protagoniste non solo per il Leone ma anche per l'Oscar. Più che emozionante è stata la storia di Mildred Hayes, la mamma coraggio interpretata dall'attrice Frances McDormand, che a tre mesi di distanza dalla morte della figlia non ha ancora trovato le risposte riguardo il colpevole del delitto. Per questo ha ingaggiato con la Polizia di Ebbing una protesta del tutto originale, con la presenza di alcuni cartelloni nella strada di accesso alla città nei quali ripercorreva quanto accaduto. Il tutto ha segnato l'avvio di conseguenze drammatiche, caratterizzate da razzismo e omofobia.

IL PROGRAMMA DI OGGI

La settima giornata del Festival del Cinema di Venezia 2017 propone in concorso il film 'Madre!' del regista di 'Cigno Nero' Darren Aronofsky. Protagonista della pellicola, in cui il dramma si unisce al thriller, è l'attrice Jennifer Lawrence insieme ad altri nomi forti del grande cinema hollywoodiano. Tra di essi spicca Michelle Pfeiffer ma anche altre star del calibro di Javier Bardem, Ed Harris e dei fratelli Domhnal e Brian Gleeson. In concorso quest'oggi spicca anche il film giapponese “The Third Murder” diretto da Kore eda Hirokazu nel quale si raccontano le vicende di un avvocato chiamato a difendere un uomo, già accusato in precedenza di un altro omicidio. Per quanto riguarda la sezione Fuori concorso vanno segnalati due interessanti documentari: il primo, intitolato 'Jim & Andy: The Great Beyond. The Story Of Jim' racconta l'esperienza di Jim Carrey durante le riprese della pellicola 'The Man on The Moon'. Il secondo invece si intitola 'My Generation' e ripercorre le avventure delle icone degli Anni Settanta attraverso la voce narrante di Michael Caine.

