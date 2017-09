FLAVIO BRIATORE VS ROBERTO CAVALLI/ Lite social e colpi bassi da Porto Cervo (Pomeriggio 5)

Flavio Briatore

Tra Flavio Briatore e Roberto Cavalli è guerra aperta. Oggetto di discussione è il locale di Flavio Briatore. La lite sarebbe scoppiata lo scorso 23 agosto con attraverso post su Instagram. Il Giornale racconta che Roberto Cavalli aveva lanciato una frecciatina al veleno contro l'ormai ex amico Briatore. Queste le parole di Cavalli: "Scusa Flavio, se il Billionaire non è pieno non è colpa mia. Ti prometto che la prossima settimana verrò nel tuo locale, forse la mia presenza ti sarà di aiuto. Ho aperto a Porto Cervo il Just Cavalli Cafè perché mille clienti abituali del Just Cavalli Milano mi hanno chiesto di essere in Sardegna. Perché Porto Cervo invecchia... per gente vecchia come noi". Flavio Briatore ha accusato Roberto Cavalli di aver criticato in passato la Costa Smeralda e di essere meravigliato dal cambio di opinione.

BRIATORE E CAVALLI, LA DISFIDA DI PORTO CERVO

Inoltre Briatore ha aggiunto: "Ho qualche punto da discutere con te: stai affermando che hai accolto nel tuo locale a Porto Cervo mille ospiti da Milano. Strano poiché la licenza del tuo locale era per 200 persone, estesa a 300. Sono stupito che si parli di 'locale vuoto' quando TU hai dovuto chiudere molti dei tuoi locali nel mondo perché sono stati un flop. E ancora: Dovresti sapere anche che alcuni clienti si sono lamentati per la vodka di qualità mediocre servita 'a forza' agli ospiti del tuo locale. Dovresti preoccuparti che stars come i Black Eyed Peas ed Enrique Iglesias si siano fermate al Just Cavalli, per poi venire al Billionaire. Caro Roberto, non è colpa mia che sei pieno di invidia, frustrazione e rabbia... è solo la tua natura". Una vera e propria guerra tra i due che ha sancito la fine della loro amicizia.

