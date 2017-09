FRACCHIA, LA BELVA UMANA/ Su Rete 4 il film con Paolo Villaggio e Massimo Boldi (oggi, 5 settembre 2017)

il film comico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST PAOLO VILLAGGIO E MASSIMO BOLDI

Fracchia, la belva umana, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola comica del 1981 che è stata affidata alla regia di Neri Parenti e vanta nel cast grandi nomi del panorama comico italiano del calibro di Paolo Villaggio e Massimo Boldi. Paolo Villaggio, scomparso a Roma nel luglio del 2017, è stato uno degli artisti più significativi del cinema comico del nostro Paese, dando vita ad uno dei personaggi più apprezzati e longevi, ovvero il ragionire Ugo Fantozzi. Il protagonista di Fracchia la belva umana è invece Giandomenico Fracchia, ragioniere che presenta numerose analogie con il personaggio di Fantozzi. Anche la figura di Fracchia è frutto della fantasia artistica di Paolo Villagio.

LA TRAMA DEL FILM COMICO

Giandomenico Fracchia è un dipendente del reparto contabilità di una nota ditta di snack dolci. Qui ogni giorno viene preso di mira dai suoi colleghi che si approfittano del suo carattere timido e remissivo. Anche il direttore dell'azienda, il dottor Orimbelli, non perde occasione per deriderlo ed umiliarlo. Sfortuna vuole che Giandomenico assomigli straordinariamente ad un uomo pericolosissimo ricercato dalla polizia e denominato la belva umana per via della sua indole aggressiva. L'uomo si è macchiato di numerosi crimini, come furti ed omicidi. Nel corso di una sola nottata, il criminale viene arrestato da ben tre forze dell'ordine differenti. A causa di questa somiglianza ogni giorno Fracchia viene scambiato per la belva umana dalla polizia. La situazione diventa insostenibile fino a quanto il mite ragioniere non ottiene un documento speciale che gli permette di essere identificato correttamente come Giandomenico Fracchia. Il tutto si complica quando il criminale contatta il ragioniere per sfruttare la situazione a suo vantaggio. La belva umana si introduce così nell'abitazione di Fracchia appropriandosene. Inoltre requisisce il documento del ragioniere. In questo modo può agire in maniera totalmente indisturbata. In due speciali occasioni, l'incontro con la madre del criminale e nel corso di una rapina, sarà Fracchia a doversi spacciare per la belva umana. In una sparatoria con la polizia i due rimarranno tragicamente uccisi. Arrivati in paradiso verrà chiesto loro il lasciapassare. Chi dei due ne sarà munito? Fracchia riuscirà ad andare in paradiso? O la belva umana approfitterà ,anche questa volta, della situazione?

