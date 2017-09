Grande Fratello Vip/ Anticipazioni: i troppi capricci dei famosi, da Cristiano Malgioglio a Serena Grandi

Grande Fratello Vip

Meno di una settimana e le porte della Casa del Grande Fratello Vip si spalancheranno nuovamente. Stamattina, verrà anche consegnato in edicola il nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni e in copertina, ci sarà spazio per i concorrenti ufficiali che si avvicenderanno nell'ambita residenza di Cinecittà. Questo nuovo anno, il cast sembra ancora più interessante del previsto e si attendono, numerosissime prese di posizione e anche tanti (ma proprio tanti) litigi. Cristiano Malgioglio per esempio, porterà notevole scompiglio e anche i detrattori, non vedono l'ora di vederlo all'opera. Il particolare cantante siciliano, aveva anche fatto un recente passo indietro. Per uno strano capriccio, ha confessato che sarebbe entrato in gioco solo al fianco della sua adorata gatta. Dopo alcune ore però, ha tranquillizzato tutti affermando che avrebbe fatto ugualmente l'ingresso in Casa ma senza il suo micio. Anche Serena Grandi voleva portare il cane con sé. Se il cast appare più interessante di quello del precedente anno, i personaggi famosi sembrano però decisamente più viziati. Tra gli ultimi scoop in attesa del debutto, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno avuto modo di sollevare la nuova polemica social pochi giorni prima di entrare in Casa.

Grande Fratello Vip, i primi capricci del cast: ecco chi si è lamentato

Dopo Cristiano Malgioglio e Serena Grandi che volevano i loro animali all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, attualmente non è emersa alcuna indiscrezione riguardo gli altri capricci dei famosi. Andrea e Giulia però, con uno scatto fortemente hot, sono stati in grado di catturare tutta l'attenzione su di loro. Il deejay però, si è difeso proprio ieri, durante la prima puntata di Pomeriggio 5, con Barbara d'Urso. Nel frattempo, per rinfrescarvi la memoria vi ricordiamo il cast ufficiale. Nella casa del Grande Fratello Vip ci saranno: il paroliere Cristiano Malgioglio, Luca Onestini (ex tronista di Uomini e Donne), il ciclista Ignazio Moser, il comico Gianluca Impastato, i conduttori Marco Predolin e Daniele Bossari, i fratelli imprenditori e modelli Jeremias e Cecilia Rodriguez (saranno in gara come unico concorrente come è successo lo scorso anno con Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli), l'attrice Serena Grandi, la doppiatrice e regista Simona Izzo, le soubrette Carmen Di Pietro e Aida Yespica, la pallavolista Veronica Angeloni, Giulia De Lellis (ex corteggiatrice di Uomini e Donne, youtuber, fashion blogger e fidanzata di Andrea Damante) e l'attore Lorenzo Flaherty. Moltissimi i nomi che potrebbero darci numerose soddisfazioni e tra questi, Malgioglio, la De Lellis, la Grandi e la Izzo, saranno senza ombra i dubbio i “più peperini”. Nel frattempo, tra le pagine di Spy, il settimanale ha eletto “cattivo” del gruppo Marco Predolin, il presentatore ha un caratteraccio? Lo scopriremo presto!

