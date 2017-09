I DANNATI E GLI EROI/ Su Iris il film con Jeffrey Hunter e Constance Towers (oggi, 5 settembre 2017)

il film western nella prima serata di Iris

JOHN FORD ALLA REGIA

I dannati e gli eroi, il film in onda su Iris oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 20.55. Una pellicola di genere western dal titolo in lingua originale Sergeant Rutlegde. Il regista di questa pellicola è uno dei più noti registi di film western nella storia della cinematografia hollywoodiana, ovvero John Ford, che diresse I dannati e gli eroi nel 1960. Tra i suoi titoli più famosi ricordiamo anche Sentieri Selvaggi (The Searchers, 1956) e Il grande sentiero (Cheyenne Autumn, 1964). Nel cast recitano Jeffrey Hunter, che interpreta il tenente Tom Cantrell, Constance Towers (è Mary Beecher), Billie Burke (Cordelia Fosgate) e Woody Strode (il sergente Braxton Rutledge che dà il titolo originale alla pellicola). La sceneggiatura, scritta da James Warner Bellah e Willis Goldbeck, trae ispirazione da una storia vera, anche se in modo molto romanzato e con parecchie inesattezze storiche, difatti racconta di un sergente di colore che faceva parte della cavalleria USA e che fu accusato di omicidio e stupro sul finire dell'Ottocento. Le riprese furono effettuate nella Monument Valley, che si trova nello stato dello Utah, location che Ford usò spesso nei suoi film (compreso Sentieri Selvaggi, dove il protagonista era John Wayne). Vediamo adesso la trama del film nel detaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Braxton Rutledge è un sergente della cavalleria statunitense che non ha una macchia sul suo stato di servizio, ma che non tutti vedono di buon occhio per via del colore della sua pelle. Quando viene accusato di aver stuprato e ucciso una donna bianca sa bene che non ha possibilità di dimostrare la sua innocenza e fugge in territorio indiano. Qui però si imbatte in una donna in difficoltà, Mary Beecher, che si trova a dover fronteggiare da sola un assalto apache alla sua fattoria. Il suo onore impedisce al sergente di tirarsi indietro, aiuta la donna a salvarsi e poi capisce di non poter fuggire alla giustizia. Insieme a Mary torna in paese per affrontare il processo a cui verrà sottoposto. A difenderlo c'è il tenente Cantrell che però lo fa di malavoglia, non apprezza Braxton e nutre un forte razzismo nei confronti delle persone di colore. Ciononostante decide che farà del suo meglio per far emergere la verità.

© Riproduzione Riservata.