IL SEGRETO DI MARTA/ Un amore medievale alla corte di Enrico VI. Anticipazioni del 5 settembre

Il Segreto di Marta, in prima Tv su Canale 5

IL SEGRETO DI MARTA, ANTICIPAZIONI DEL 5 SETTEMBRE 2017: LA SERIE - Nella prima serata di oggi, martedì 5 settembre 2017, andrà in onda la miniserie Il Segreto di Marta, in prima Tv su Canale 5. Il film per la Tv, diviso in due episodi per il piccolo schermo italiano, vede alla regia Richard T. Heffron, che si è ispirato ai romanzi di Sabine Ebert, scrittrice tedesca ed autrice di novel. Il film è stato realizzato in Repubblica Ceca e Germania e si avvale dell'attrice Ruby O. Fee per il ruolo di protagonista. Al suo fianco attori del calibro di Steve Windolf, nel ruolo di co-protagonista, oltre a Franz-Xaver Kroetz e Susanne Wuest. Dal titolo originale Das Geheimnis Der Hebamme, la miniserie metterà al centro della sua trama l'amore travagliato fra Marthe e Christian, bersagliato da guerre medievali e rivalità amorose. A tutto ciò si unisce la forte fede mista a timore che caratterizza il rapporto fra il popolo e la divinità, alimentato da diverse superstizioni. Marthe attirerà ben presto le ire del Castellano del suo villaggio, nonché padrone del Cavaliere Christian, e sarà costretta a fuggire altrove. Si imbatterà nell'uomo lungo il suo cammino e deciderà di percorrere con lui un viaggio pieno di peripezie. I due giovani ed il gruppo a cui si uniranno nutre inoltre una forte speranza, quella di poter iniziare una vita diversa e migliore in territorio straniero. Nonostante Christian rimanga in seguito affascinato dalla natura stravagante e particolare di Marthe, la giovane guaritrice dovrà fare i conti con il terrore presente negli occhi dei coloni che entrano in contatto con lei. La scenografia scelta da Sabine Ebert per i suoi romanzi, una saga medievale composta da sei volumi, si concentra in un arco temporale di 100 anni. La scrittrice ha infatti incentrato i suoi libri sul regno dell'imperatore Barbarossa e del figlio Enrico VI, riuscendo ad unire una traccia romantica ai fatti storici accaduti in quell'epoca. Nel quarto volume, a cui si ispira la pellicola di Richard T. Heffron, i protagonisti vivono ancora sotto il dominio di Barbarossa, anni in cui ha avuto luogo la terza crociata in Terra Santa. La seconda parte della miniserie andrà in onda sull'emittente Mediaset nella prima serata di domani, mercoledì 6 settembre 2017.

IL SEGRETO DI MARTA, ANTICIPAZIONI DEL 5 SETTEMBRE 2017: LA COPPIA PROTAGONISTA - La protagonista Marthe viene descritta dall'autrice come una guaritrice della Franconia, dai capelli rossastri e gli occhi verdi. Dotata di una forte intelligenza e coraggio, è sempre pronta a tendere una mano al prossimo. Marthe non è inoltre una ragazza comune, dato che è in grado di avere delle visioni su ciò che accadrà in futuro. Anche se sperimenterà nel corso della sua vita eventi terribili, continuerà ad avere un forte desiderio di vivere. Orfana dall'età di due anni, è stata cresciuta da un erborista. Diverso invece il ruolo di Christian, un Cavaliere al servizio di Otto von Wettin, il Conte del Margraviato. A sua volta dotato di coraggio e passione, non esiterà a mettere a rischio la propria vita per servire il suo Signore e la sua causa. Christian è inoltre considerato il miglior spadaccino della zona ed avrà un compito importante nella colonizzazione dela Foresta, dove si insiederanno i coloni partiti dalla Franconia. Anche se entrambi nasconderanno all'altro i propri sentimenti, Christian e Marthe si innamoreranno perdutamente al loro primo incontro, un'unione che sarà caratterizzata da eventi positivi e negativi.

IL SEGRETO DI MARTA, ANTICIPAZIONI DEL 5 SETTEMBRE 2017: LA TRAMA - A causa della sua natura di guaritrice, Marthe è costretta a lasciare il villaggio in cui vive per sfuggire al Castellano ed al suo desiderio di torturarla. Lungo la strada si unirà ad un gruppo di coloni guidato da Christian, che riuscirà a proteggerla fino alla sua partenza per servire il Conte, all'interno della battaglia promossa contro Enrico Il Leone. Marthe rimarrà così indifesa ed in balia degli sguardi straniti dei coloni, oltre che alla mercè del rivale di Christian. Coinvolto negli intrighi di corte di Otto e della moglie Hedwig, Randolf cercherà di vendicarsi di Christian e sferrargli un colpo basso. Gli ostacoli che incontrerà i Cavalieri aumenteranno quando i coloni si troveranno

