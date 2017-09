INCEPTION/ Su Italia 1 il film con Leonardo Di Caprio e Marion Cotillard (oggi, 5 settembre 2017)

il film fantascientifico in seconda serata su Italia 1

NEL CAST LEONARDO DI CAPRIO E MARION COTILLARD

Inception, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola fantascientifica e d'azione del 2010 che è stata diretta e prodotta da Cristopher Nolan che vanta un cast d'attori d'eccezione come Leonardo Di Caprio e Marion Cotillard. Il film, che si è aggiudicato ben quattro Premi Oscar, vede il cast arricchito dalla presenza di Ellen Page e Joseph Gordon Levitt. Leonardo Di Caprio è celebre per le sue interpretazioni in film colossal come Titanic. Di grande prestigio è anche il ruolo da protagonista da lui ricoperto del film The wolf of Wall Street. Per la produzione del film Inception la Warner Bros investì oltre 160 milioni di dollari. A causa della complessità della trama, la produttrice del progetto decise di affidare la direzione del film ad un regista navigato ed esperto come Nolan. Quest'ultimo si assicurò che la sceneggiatura della pellicola rimanesse segreta fino alla distribuzione del primo trailer ufficiale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Dominic Cobb ha un potere speciale che consiste nel riuscire a carpire i pensieri più segreti delle persone, durante il sonno, grazie ad uno speciale accessorio che gli permette di entrare nei loro sogni. Cobb, assieme al suo team, sono soliti ingannare le proprie vittime così da spingerle a non rendersi conto di cosa accade in realtà, tramutando la dimensione onirica in un sogno condiviso. La prossima vittima è Mr Saito, un noto imprenditore a cui Dominic deve sottrarre preziose informazioni. L'operazione di lettura dei pensieri viene però disturbata dalla presenza di Mal, moglie defunta di Cobb e apparsa sotto forma di figura onirica. In realtà l'imprenditore stava solo testando le reali capacità di Dominic e dopo le dovute presentazione gli propone un interessante accordo, secondo cui Saito permetterà a Cobb di fare rientro negli Stati Uniti solo se ricambierà in maniera congrua il favore. Il patto prevede che Dominic ed il suo team dovranno inserire nuovi pensieri all'interno della mente di un imprenditore, diretto avversario di Saito, per costringerlo a dividere il suo patrimonio dopo la scomparsa di suo padre. Il piano per realizzare un'operazione del genere è lungo e complesso, tanto da richiedere l'intervento di un'architetto dei sogni, un anestesista ed un professionista specializzato nel modificare le sembianze del viso all'interno della dimensione dei sogni. L'imprenditore diretto avversario di Saito è Robert Fisher. L'uomo viene fatto addormentare dal team di Dominic sul volo che lo porterà a Los Angeles. Robert viene così catapultato all'interno di un sogno dove viene rapito dalla squadra di Cobb. L'inconscio dell'uomo è però particolarmente addestrato e resiste all'attacco, tanto da ridurre in fin di vita Saito. Per cercare di portare a termine la missione, Dominic dovrà fare affidamento sulle straordinarie abilità del suo team. Riuscirà ad assolvere al compito affidatogli da Mr Saito ed a fare ritorno negli Stati Uniti per riabbracciare i suoi figli?

