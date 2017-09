In Onda/ Anticipazioni 5 settembre: di cosa parleranno David Parenzo e Luca Telese?

In Onda

In Onda torna oggi, 5 settembre 2017, su La7. Nella prima serata, troveremo ancora una volta David Parenzo e Luca Telese, per il programma che - come ben saprete - ha preso il posto di Otto e mezzo con Lilli Gruber. L'impegno estivo della prima serata, pare già funzionare notevolmente ecco perché, le grandi soddisfazioni per Parenzo sembrano continuare. Il conduttore infatti, presenta già il secondo programma estivo e da qualche settimana, ha preso le redini anche de "L'Aria che tira". Per Telese invece, questo è stato un ritorno in TV decisamente piacevole, specie dopo il flop di "Il bianco e il nero". La trasmissione è tornata nuovamente sul piccolo schermo, dallo scorso 3 luglio e Parenzo e Telese hanno ospitato Pierluigi Bersani, Paolo Mieli e Nicola Porro. Il debutto televisivo della coppia, ha perfettamente funzionato, creando un programma pieno di ritmo e con più di qualche battuta di spirito. In Onda nello specifico, funziona egregiamente anche per i temi trattati. Spesso di fortissima attualità e in linea con i disagi collettivi del momento.

Anticipazioni puntata 5 settembre: di che si parlerà?

David Parenzo, intervistato dal Blogo prima del nuovo debutto, aveva affermato: "Per me è un ritorno. Dalla fondazione di In Onda ci sono sempre stato, prima in redazione, poi come inviato, da qualche anno come conduttore. Ho iniziato a lavorare a La7 - a Tetris - proprio con Luca Telese, del quale sono stato inviato". Di seguito poi, proprio in merito ad In Onda, ha parlato anche del precedente "magico duetto" che fu formato da Parenzo-Labate: "Tommy ha fatto altre scelte", ha specificato, per poi aggiungere che la rottura non è dipesa da lui: "Saranno state fatte scelte diverse, non lo so. Tommaso è un brillantissimo giornalista del Corriere della Sera, conduce Corriere Live, ci ho lavorato alla grande". Di seguito, Parenzo ha avuto parole di stima per il collega con il quale condivide il lavoro ed ha confessato di non avere mai avuto problemi con la sua personalità: "Anzi, più le personalità sono ricche, più vengono fuori i caratteri. Quando ero inviato di Luca, lui mi usava moltissimo, ma non ha mai avuto problemi di spazio". Ed infatti, l'accoppiata e risultata veramente vincente. In Onda, oltre che in televisione su La7, può essere seguito anche tramite canali secondari. La trasmissione è in diretta su La7 e in streaming, vi basterà collegarvi al sito ufficiale dell'emittente televisiva: www.la7.it/dirette-tv. In alternativa, la trasmissione di Parenzo e Telese, può essere commentata anche sui social (Twitter e Facebook), seguita dall'hashtag: #inonda.

