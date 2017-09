JUSTIN BIEBER/ News: Spotify incorona il canadese nella classifica delle hit più seguite dell'estate

Justin Bieber (Instagram)

Justin Bieber è spesso al centro di brutte avventure, l'ultima dei quali lo ha fatto apparire senza veli nel profilo hackerato di Selena Gomez, ma nella musica tutto continua a filare liscio per una delle star più amate del momento. Sono trascorsi alcuni giorni dall'impprtantissimo traguardo di 100 milioni di followers da lui raggiunti su Twitter e il cantante canadese raggiunge un altro importantissimo risultato. Ad essere portatore di un ottima notizia è Spotify che ha ufficializzato i dati delle canzoni più ascoltate in streaming dell'estate 2017. A dominare questa importante chart è la versione remix di Despacito, vero tormentone degli ultimi mesi con 786 milioni di streaming. In essa Bieber duetta con Luis Fonsi e Daddy Yakee, a conferma di come il mix tra musica latino-americana e pop star di fama mondiale porti a risultati più che fortunati. Il cantante canadese ottiene anche la quarta posizione di Spotify con la hit I'm The One.

Nuove conferme per il cantante canadese

L'estate del 2017 può essere considerata la stagione delle conferme per il cantante un tempo più chiacchierato del web. Il suo cambiamento, già evidenziato negli ultimi mesi, è stato riconfermato anche da alcune sue recenti azioni balzate alle cronache per dimostrare la sua generosità. Dalla visita all'ospedale pediatrico di Los Angeles, alla disponibilità verso il paparazzo da lui investito all'uscita dalla chiesa, fino ad arrivare alla recente donazione alla Croce Rossa per gli abitanti di Houston, messi duramente alla prova dalle conseguenze dell'uragano Harvey: Bieber sembra un uomo diverso, a dimostrazione del desiderio di crescita da lui più volte evidenziato. Solo qualche giorno fa, infatti, la pop star aveva rinnovato su Instagram il suo desiderio di 'pace, bontà e serenità' che tanto si legano alla Hillsong Church della quale è diventato un membro illustre tanto che si vocifera che tra lui e il Pastore Carl Lentz sia nata qualcosa in più di una semplice amicizia.

