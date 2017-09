KATIE FFORDE - DECISIONE DI CUORE/ Su Rai 1 il film con Ann-Kathrin Kramer (oggi, 5 settembre 2017)

il film romantico nel primo pomeriggio di Rai 1

SIGI ROTHEMUND ALLA REGIA

Katie Fforde - Decisione di cuore, il film in onda su Rai 1 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genre romantica che è stata affidata alla regia di Sigi Rothemund nel 2015. Katie Fforde non è altro che il nome d'arte di Catherine Rose Gordon-Cumming, una nota scrittrice di romanzi rosa che ha pubblicato i suoi romanzi a partire dagli anni '90, e molti dei suoi racconti sono tracce perfette dalle quali sono stati realizzati dei film sentimentali per la televisione soprattutto tedeschi. È proprio il caso di Decisioni di cuore, il cui titolo originale è Katie Fforde: Mein Wunschkind. Il film è stato realizzato grazie alla professionalità di Sigi Rothemund e tra i personaggi principali si possono notare i volti di attori come Ann-Kathrin Kramer, Jean-Yves Berteelot e Annika Schrumpf mentre tra i personaggi secondari, ma utili ai fini della trama presentiamo Marie Gruber, Isabelle Polak e Dieter Landuris. Ma adesso, conosciamo nel dettaglio la trama di Katie Fforde- Decisione di cuore, l'amore che risveglia l'amore.

ANNA E RICK TORNERANNO INSIEME? ECCO LA TRAMA

Sigi Rothemund racconta la vicenda di Anna e Rick (interpretati rispettivamente da Ann- Kathrin Kramer e Jean-Yves Berteelot), un'affiatata coppia di redattori residenti a New York. La coppia ne ha passate tante durante il matrimonio, tra i progetti più importanti che i due hanno sempre sognato c'è sicuramente il desiderio di adottare un bambino. Purtroppo, come spesso succede, le attese e le pratiche burocratiche si rivelano fin troppo persistenti, e durante l'arco di tempo che precede l'adozione del bambino i due si lasciano. Entrambi si rifanno una vita, Rick frequenta una scrittrice di nome Mina, ma quando meno i due se lo aspettano, arriva la chiamata che tanto avevano atteso in precedenza, pare proprio che una giovane ragazza incinta, Lynette Summers (Annika Schrumpf), voglia far nascere il bambino per poi darlo in adozione, e la coppia è risultata la più idonea per prendersi cura di una nuova vita. Per evitare di mandare tutto a monte e realizzare quel sogno che, dopotutto ancora covano nel profondo dei loro cuori, i due decidono di recitare la parte della serena coppietta per poter adottare il bambino, ciò rischierà non solo di alimentare la gelosia di Mina, ma anche di destare sentimenti non del tutto spenti.

