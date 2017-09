LA CASA STREGATA/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto e Gloria Guida (oggi, 5 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Rete 4

NEL CAST RENATO POZZETTO E GLORIA GUIDA

La casa stregata, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere comica che è stata diretta da Bruno Corbucci nel 1982 e vede due prestigiosi protagonisti, ovvero Renato Pozzetto e Gloria Guida. Renato Pozzetto, oltre ad essere famoso per la sua carriera comica da solista, è noto per la sua collaborazione con Cochi Ponzoni. Tra i film più celebri di Pozzetto ricordiamo Mia moglie è una strega e Le comiche, al fianco di Paolo Villaggio. Gloria Guida è invece diventata celebre grazie a film caratteristici della commedia sexy all'italiana, come L'infermiera di notte, Bollenti spiriti e La liceale seduce i professori. Parte del pubblico pensava che il cane Gaetano fosse di proprietà di Renato Pozzetto anche nella vita reale. In realtà l'alano utilizzato nel film La casa stregata era un cane addestrato. A completare il cast troviamo oltre ai già citati protagonisti Pozzetto e Guida, Yorgo Voyagis, Lia Zoppelli e Angelo Pellegrino.

LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il protagonista del film è Giorgio Allegri, bancario di successo, legato sentimentalmente a Candida. L'uomo, per via del suo lavoro, sarà costretto a trasferirsi a Roma. Giunto nella capitale Giorgio deve cercare un'abitazione che possa ospitare agevolmente Candida, la madre della ragazza ed il cane Gaetano, un enorme alano. Finalmente la ricerca da i suoi frutti, quando casualmente Giorgio riceve un'allettante offerta da un certo Omar. Quest'ultimo gli offre la possibilità di trasferirsi in una meravigliosa villa, pagando un affitto molto vantaggioso. Ciò che Giorgio non sa è che la villa è abitata da misteriosi spiriti. Diversi millenni prima, in quella stessa casa, due giovani innamorati vennero tramutati in statue dalla madre della ragazza, che li sorprese ad amoreggiare di nascosto. Omar, l'uomo che ha offerto la villa a Giorgio, è lo spirito guida dei due poveri amanti. Per sciogliere l'incantesimo e permettere ai due innamorati millenari di tornare in vita, Giorgia e Candida non dovranno avere rapporti fino a che non comparirà la luna piena. Se riusciranno a dissolvere il meschino incantesimo la ricompensa consisterà in una notevole quantità di monetine d'oro.

