LITIGI D'AMORE/ Su Rai 3 il film con Joan Allen e Kevin Costner (oggi, 5 settembre 2017)

JOAN ALLEN NEL CAST

Litigi d'amore, il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale The Upside of Anger ed è stata prodotta nel 2005 negli Stati Uniti per la regia di Mike Binder che ne ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast sono presenti Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen e Keri Russell. Tra le principali protagoniste del film vi è l’attrice americana Joan Allen. Nata a Rochelle il 20 agosto del 1956, si è fatta apprezzare per interpretazioni di altissimo profilo che le sono valse la nomination ai Premi Oscar come miglior attrice non protagonista ed in particolare per quanto proposto nei film Gli intrighi di potere diretto nel 1995 da Oliver Stone e La seduzione del male diretto nel 1996 Nicholas Hytner. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Terry (Joan Allen) è una madre e una moglie che di punto in bianco viene lasciata dal marito. Si ritrova così a dover accudire le proprie quattro figlie da sola, Emily (Keri Russell), Andy (Erika Christensen), Popeye (Evan Rachel Wood) e Hadley (Alicia Witt) in una situazione familiare non certo delle migliori. L’enorme peso di responsabilità che porta sulle sue spalle, la conducono a trovare sostegno nell’alcool. Per fortuna però un giorno conosce il vicino di casa, Denny (Kevin Costner) che in passato è stato un campione di baseball e con il quale inizia giorno dopo giorno a stringere una profonda amicizia. Man mano che passa il tempo, Terry e le sue figlie si affezionano sempre di più a Denny, fino a diventare parte integrante della loro famiglia. Hadley è la figlia che da più preoccupazioni a Terry ed infatti proprio il giorno del diploma confessa di essere incinta e di voler sposare il ragazzo che frequenta da tre anni e padre di suo figlio. Andy grazie alle conoscenze di Denny trova lavoro in una radio locale anche se sua madre vorrebbe che andasse al college. Popeye che è la più piccola inizia ad avere delle piccole storie d’amore con un ragazzo del liceo che frequenta. Emily invece deve rinunciare ai suoi sogni di diventare una ballerina a causa di alcuni problemi di salute. Tutte queste situazioni finiscono per unire e rafforzare maggiormente il legame tra Terry e Denny. Insieme i due decidono di iniziare un progetto immobiliare insieme, ma durante le prime fasi di sopralluogo viene trovato un cadavere all’interno di un vecchio pozzo. Si tratta del corpo del marito di Terry caduto accidentalmente in quel posto. Terry è sopraffatta dal dolore ma felice di non essere stata abbandonata dal marito per la segretaria. Ora può voltare pagina e guardare al suo futuro con Denny.

