MELISSA SATTA E KEVIN PRINCE BOATENG/ Figlio Maddox con 100euro in aereo: è polemica social! (Pomeriggio 5)

Melissa Satta (Instagram)

Una foto che voleva mettere in mostra un bel quadretto di famiglia, papà e figlio fianco al fianco, ma che è invece finito per sollevare un vero e proprio polverone. Se ne parla nella nuova puntata di Pomeriggio 5, show condotto da Barbara D'Urso, di Melissa Satta che alcuni giorni fa, posta su Instagram una foto che mostra il marito Kevin Prince Boateng e il figlio Maddox seduti vicini su di un jet privato, con l'intento di mostrare la loro intesa, invece lo sguardo dei follower casca non solo sullo jet privato ma sulla banconota da 100 euro che il piccolo Maddox tiene tra le mani. Una pioggia di insulti e critiche sono allora fioccati sotto lo scatto social dell'ex Velina di Striscia la Notizia.

PIOGGIA DI CRITICHE PER MELISSA SATTA: TUTTA COLPA DI UNA FOTO

Commenti come "Cafoni allo stato puro", "Uno schiaffo alla povertà", "Incommentabili" e "Dare 100 euro nelle mani di un bambino così piccolo come se fossero nulla" sono stati solo alcuni di quelli leggibili sul profilo Instagram della Satta. Il pubblico social ha infatti trovato lo scatto di cattivo gusto, tipico di una "ricca esibizionista" e di chi ama mettere in mostra. Ma la Satta si è anche beccata rimproveri sul suo ruolo di mamma, talvolta poco attenta visto che Maddox è "troppo grande per portare ancora il ciuccio". Non è però mancato sul web chi si è schierato dalla parte di Melissa Satta, ritenendo che da mamma puù decidere personalmente come educare e gestire il suo bambino.

