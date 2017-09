Meghan Markle / Conferma pubblicamente la relazione con il principe Harry: "Sono pazza di lui!"

Meghan Markle e il principe Harry

"Siamo una coppia e siamo innamorati": è con queste parole che Meghan Markle finalmente conferma ufficialmente la relazione con il principe Harry Windsor. La modella e attrice 36enne, star della serie tv Suite, si confessa per la prima volta con «Vanity Fair» sulla sua relazione con il principe, di cui si dice "Pazza". Non è comunque facile essere la fidanzata di un reale, come la stessa Markle svela nel corso dell'intervista, visto che la copertura dei media della loro relazione è stata finora «aggressiva e spiacevole». «Alcuni giorni va meglio, altri peggio. Ma ho l’appoggio di tutti coloro che sono vicini a me e al mio fidanzato» dice l'attrice dalle origini afro-americane che, nel caso convolasse a nozze con Harry, sarà la prima americana in 81 anni a sposare un componente della famiglia reale, dopo Wally Simpson.

MEGHAN MARKLE: "SONO PAZZA DEL PRINCIPE HARRY!"

"Grazie ad Harry", dichiara, anche i suoi cani, Bogart e Guy, sono diventati star su Instagram, ma questo non cambia di certo la persona che era prima di incontrarlo. «Siamo due persone felici che si amano. Ci siamo frequentati in segreto per sei mesi prima che la relazione diventasse pubblica - aggiunge Markle -. Nel frattempo ho continuato a lavorare, l’unica cosa che è cambiata è la percezione della gente: io sono sempre me stessa, non sono mai stata definita da una relazione» commenta l'attrice, che è pronta a diventare la signora Windsor, cognata di Kate Middleton e William, fratello maggiore di Harry. La regina Elisabetta è pronta ad accogliere la Markle nella famiglia reale? Dopo un iniziale ostilità sembra che la situazione stia lievemente migliorando...

