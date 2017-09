Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 5 settembre a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 5 SETTEMBRE 2017

Il Cancro potrebbe vivere delle novità importanti dal punto di vista dell'amore. Questo potrebbe regalare una storia d'amore che potrebbe proseguire davvero molto bene, ma l'entrata nel segno zodiacale di Venere può portare solo che bene. Il 2017 è stato difficile, ma oggi ci si rialzerà. Il Capricorno vive un momento di grande serenità verso il futuro, arriveranno dei momenti che potrebbero regalare un sorriso e anche qualche soddisfazione. Chi vivrà una giornata ricca di emozioni è l'Acquario che è stato molto attento in un periodo. Non ha voglia di spendere troppo e sta molto attento, ma rischia sempre e comunque di sentirsi in difficoltà nei confronti del partner quando non da il cento per cento. Attenzione alle prossime ore quando sarà molto importante riuscire ad uscire da un momento in cui le cose possono sembrare anche complicate. La voglia è sempre e comunque quella di vivere i sentimenti in maniera spontanea e naturale.

GIORNATA DIFFICILE PER...

Per i Gemelli non sarà una giornata facile. Infatti sia oggi che domani ci saranno dei conflitti continui soprattutto per chi ha cambiato qualcosa che sia l'amore, il lavoro o un gruppo di amici. C'è la forte necessità di vivere un periodo di adattamento che può essere superato ma che deve meritare del tempo per essere ammortizzato. Nonostante il Leone possa vivere un recupero dopo un weekend molto pesante le cose non sono state superate del tutto e c'è ancora la necessità di prendersi un po' di tempo che possa dare tono e regalare delle situazioni importanti. Non si vuole cedere alle difficoltà, ma comunque si ha grande coraggio e le cose si affrontano a testa alta. La Bilancia ha dei grattacapi legati alla famiglia. Qualcuno vive ancora una situazione di incertezza legata alla casa o al futuro lavorativo, altri invece si sentono insoddisfatti da diverse situazioni che richiedono quanto meno tempo.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Come di consueto andiamo a fare un parallelo nell'oroscopo di Paolo Fox tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà nella giornata di oggi per capire se le situazioni dei vari segni zodiacali miglioreranno o meno. Chi varia in maniera molto decisa è il segno dell'Ariete che si ritroverà a tirare fuori gli artigli dopo alcune situazioni molto complicate. Attenzione però a sottovalutare i problemi che hanno creato diverse difficoltà. I Gemelli dopo alcuni giorni tranquilli si ritroveranno a vivere alcune circostanze complicate e conflittuali. Si può recuperare, ma bisogna fare attenzione anche ai segnali che gli altri mettono davanti agli occhi. Chi si risveglierà con delle novità interessanti in campo sentimentale è il Cancro. Se una storia d'amore sta regalando situazioni emozionanti potrebbe davvero proseguire ancora per molto tempo ed essere più importante di quello che si poteva immaginare.

