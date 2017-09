POMERIGGIO 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 5 settembre: Margherita Zanatta e "Brad Pitt" in studio?

pomeriggio 5

Ottimo esordio per Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5 tornato in onda ieri dopo la pausa estiva. Nessuna caduta dalle scale che la conduttrice ha voluto evitare scendendo in ciabatte e con le scarpe in mano. Ha preso il via così la nuova edizione di Pomeriggio 5 che non poteva non occuparsi del recente terremoto ad Ischia con un'intervista ai genitori dei tre bambini rimasti sotto le macerie e di cui tutti i tg hanno parlato. Nella parte "leggera", come ama definirla la conduttrice, è andato in scena Andrea Damante pronto a difendere a spada tratta la sua fidanzata dopo la foto in slip postata sui social. Le discussioni non sono mancate così come il gossip relativo alla presunta coppia formata da Eva Henger e uno dei tre tenori de Il Volo, Ginoble. Una puntata variegata e trash come piace al pubblico di Canale 5 che ha premiato il ritorno della D'Urso con 1.377.000 spettatori e il 15.7%, nella prima parte, 1.642.000 spettatori con il 17.4%, nella seconda parte, e 1.903.000 spettatori con il 17.3% nella terza parte di soli 10 minuti.

OTTIMO ESORDIO PER POMERIGGIO 5 E BARBARA D'URSO IN CIABATTE

Cosa succederà nella puntata di oggi di Pomeriggio 5? Bocche cucite come sempre sulla scaletta della nuova puntata del programma ma quello che è certo è che la prima puntata sarà dedicata ancora alla cronaca. Nella seconda parte, quella dedicata al gossip e all'intrattenimento, potrebbe essere ospite l'ex gieffina Margherita Zanatta. Proprio lei sui social, nella giornata di ieri, ha anticipato il possibile "servizio" che la vedrà come protagonista insieme a Brad Pitt (in sagoma). Pubblicando questa foto, la gieffina ha scritto: "Babe, I think @barbaracarmelitadurso should finally know about usWatch me and the video clip about us tomorrow afternoon around 6.15 PM on @pomeriggiocinque Miss you already @bradpittoriginal". Quali saranno gli altri argomenti della giornata?

