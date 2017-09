Patrick Swayze / L'attore protagonista di Dirty Dancing: l'incredibile retroscena dopo la morte

Patrick Swayze

Era il 14 settembre del 2009 quando Patrick Swayze ci lasciava, purtroppo consumato da una lunga e dura lotta contro il cancro. Fu un colpo davvero forte per i tantissimi fan dell'attore, protagonista di film cult come Dirty Dancing e Ghost, che ancora oggi amano rivedere i suoi film. Accanto a lui, per tutto il corso della terribile malattia, c'è sempre stata sua moglie, Lisa Niemi, il suo più grande amore e per ben 34 anni. La loro relazione è iniziata quando avevano solo 15 anni e sono sempre stati considerati una delle poche coppie solide del mondo del cinema hollywoodiano. Eppure dopo la morte dell'attore, Lisa ha dovuto affrontare accuse davvero pesanti, visto che una fonte che Radar Online ha definito come "un vecchio amico di Patrick e Lisa" ha fatto rivelazioni incredibili sulla coppia.

PATRICK SWAYZE E IL RAPPORTO CON LA MOGLIE LISA NIEMI

"Patrick amava Lisa con tutto il suo cuore ma era una relazione di amore e odio. - ha svelato la fonte anonima, per poi aggiungere dettagli sconvolgenti - Lei lo picchiava. Litigavano, distruggevano stanze d'albergo, auto, la loro stessa casa. Lo picchiava anche mentre era malato di cancro, a lei non importava". Accuse terribili, che continuano: "Lo colpiva con degli oggetti, gli graffiava le braccia e il collo. Lo prendeva a schiaffi e pugni. Durante la malattia, lui non poteva difendersi. Il cancro lo aveva portato ad un forte dimagrimento. Lisa usciva per ore, andava a fare ciò che voleva e Donnie (Don Swayze, fratello di Patrick) rientrava e trovava Patrick disteso nelle sue feci e nella sua urina". La donna, che si è risposata 5 anni dopo la morte di Swayze, ha così replicato alle accuse: "È tutto categoricamente falso. Semplice".

