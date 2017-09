QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE/ Su La5 il film con Emanuele Bosi (oggi, 5 settembre 2017)

il film sentimentale in seconda serata su La5

NEL CAST ANCHE EMANUELE BOSI

Questo piccolo grande amore, il film in onda su La5 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola sentimentale che è stata diretta da Riccardo Donna e prodotta e distribuita dall'azienda Medusa Film. Il titolo ricorda una famosissima canzone scritta ed interpretata da Claudio Baglioni. Non a caso, quest'ultimo ha redatto la sceneggiatura del film con l'aiuto di ivan Cotroneo. La trama della pellicola ricalca pienamente la linea editoriale dell'album pubblicato da Baglioni del 1972 e contenente appunto il brano Questo piccolo grande amore. L'uscita del film venne accompagnata dalla pubblicazione di un libro, sempre scritto da Baglioni e da un tour musicale del cantante, iniziato a fine 2008. Il cast è composto da Emanuele Bosi, Mary Petruolo, Mariella Valentini, Giancarlo Previati e Daniela Giordano. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COME SI SVOLGERA' LA STORIA? LA TRAMA DEL FILM

La storia del film è ambientata nel 1971. Il racconto inizia con la nascita della storia d'amore tra Nicola, studente all'Università, e Veronica, studentessa di liceo. I due si incontrano per la prima volta nel corso di una manifestazione di carattere studentesco. La loro relazione è però da subito complicata dalle differenze che caratterizzano i loro mondi d'appartenenza. Veronica nasce da una famiglia borghese, mentre Nicola proviene da un quartiere periferico di Roma. Tuttavia il loro amore è talmente forte da permettere loro di superare senza grandi difficoltà queste differenze. Tutto cambia quando Nicola deve obbligatoriamente partire per assolvere al servizio di leva. Prima della partenza di Nicola, i due si promettono amore eterno, impegnandosi a mantenere vivo il loro rapporto anche a distanza. Trascorrono diversi mesi e Veronica, presa dalla disperazione, decide di partire per Saluzzo, dove si trova la caserma di Nicola. La ragazza però non può entrare e Nicola non riesce ad ottenere il permesso per andare a trovarla in albergo. Veronica torna a Roma triste ed amareggiata. Per tentare di dimenticare Nicola inizia a frequentare un nuovo ragazzo e quando Nicola, diversi mesi dopo, riuscirà a far ritorno a casa, vedrà la sua Veronica in compagnia di un altro. Accecato dalla rabbia decide di lasciare la ragazza. Passa un anno e Nicola, terminato il servizio militare, torna a casa. I due si incontrano di nuovo, comprendendo che il loro amore non è finito. Torneranno assieme o le loro strade si separeranno nuovamente?

