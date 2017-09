STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto di Marta (martedì, 5 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, martedì 5 settembre 2017, la programmazione delle reti Mediaset si presenta molto ricca e variegata, in particola andranno in onda programmi di generi che spaziano dal poliziesco al drammatico, programmi di intrattenimento a film comici, tra cui due serie televisive in prima visione che sicuramente faranno una grossa audience. Canale 5 manderà in onda in prima visione il film Il segreto di Marta, Italia 1 si occuperà invece di trasmetere la serie tv dramamtica Chicago Med I e Rete 4 sarà invece occupata dal film commedia La casa stregata. Sul resto dei canali Mediaset invece, la programmazione continua con la messa in onda di altri film e serie tv senza tralasciare i programmi dedicati ai bambini sul canale Boing. Ma dopo questa breve introduzione, scopriamo insieme nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 ci sarà, in prima tv assoluta, il primo episodio de Il segreto di Marta, serie tv drammatica che tratta le vicende di Marthe, una ragazza che ha la capacità di far guarire dalle malattie ma il periodo storico in cui vive, pervaso da superstizione e timore di Dio, le crea non poche difficoltà. A seguire, Amori & altri rimedi, film drammatico, che vede come protagonista Jamie Randall, un rappresentante di prodotti farmaceutici, che conoscerà Maggie Murdock, una ragazza col morbo di Parkinson.

Insieme avranno una storia di sesso occasionale che a mano a mano si tramuterà in amore. Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago Med, che vedrà la presentazione dei vari protagonisti. A seguire Inception, film d'azione premiato e diretto da Christopher Nolan, con protagonista Dom Cobb, un uomo capace di inserirsi nei sogni altrui. Su Rete 4 andrà in onda La casa stregata, commedia diretta da Bruno Corbucci, che narra delle disavventure di una coppia di sposi che, a causa di problemi economici, saranno costretti ad affittare una casa infestata da un fantasma Saraceno. A seguire, Fracchia la belva umana, film comico diretto da Neri Parenti che parla delle disavventure dello sfortunato impiegato Giandomenico Fracchia.

Su La 5 verrà trasmessa la commedia romantica Ti presento un amico, dove il protagonista vedrà il suo lavoro brillare nonostante la perdita della fidanzata. Su Mediaset Extra, Pintus@arena, programma d'intrattenimento del comico Angelo Pintus. Su Iris, I dannati e gli eroi, per il ciclo C'era una volta il Western. Su Italia 2 Alex Rider - Stormbreaker, Alex, dopo la morte di suo zio, entrerà a far parte dei servizi segreti britannici. Su TopCrime, la quita stagione di The Mentalist, dove il mistero sul caso di una donna si infittisce. Infine, su Boing, Io sono Franky, una ragazza androide che cerca di nascondere la propria identità.

Canale 5 ore 21:10, Il Segreto di Marta

Canale 5 ore 23.01, Amore & altri rimedi

Italia 1 ore 21: 15, Chicago Med I

Italia 1 ore 23:00, Inception

Rete 4 ore 21.15, La Casa Stregata

Rete 4 ore 23:20, Fracchia La Belva Umana

La 5 ore 21:10, Ti Presento un Amico

Mediaset Extra ore 21:15, Pintus@arena

Iris ore 20:58, I dannati e gli Eroi

Italia 2 ore 21:10, Alex Rider - Stormbreaker

Top Crime ore 21:10, The Mentalist V

Boing ore 21:20, Io sono Franky

