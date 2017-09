STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Qualificazioni Campionati Mondiali Calcio 2018 (5 settembre 2017)

I programmi tv Rai di questa sera

Per la prima serata di oggi, martedì 5 settembre 2017, i canali Rai offrono in prima serata programmi diversi e molto validi. La rete ammiraglia accontenterà gli amanti del calcio con la partita Italia-Israele, Rai Due, Rai Tre, Rai 4, Rai 5 e Rai Movie propongono la visione di un film, a scelta tra il genere commedia, drammatico, biografico e thriller. Rai Premium invece trasmetterà una episodio di "Provaci ancora prof! 6". Molti telespettatori opteranno per l'evento sportivo in onda su Rai Uno. Seguiranno in seconda serata: un docu-film della serie "Nel nome del popolo italiano" su Rai Uno, la rubrica musicale "Emozioni" su Rai Due e il programma contenitore "Fuori orario-Cose (mai) viste" preceduto dal TG Regione e TG3 "Linea notte estate". Ma vediamo insieme nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Molto attesa la partita di calcio Italia -Israele in onda sul canale Rai Uno. L'incontro sarà trasmesso in diretta dal "Mapei Stadium" di Reggio ed è valevole per le qualificazioni in vista del Campionato Mondiale 2018. E' la seconda volta che la Nazionale azzurra gioca sul campo di Reggio Emilia, per gli uomini di Gian Piero Ventura questa è la penultima partita di girone. Su Rai Due è in onda in prima visione, il film di genere musicale-commedia "Dirty Dancing" dell'australiano Wayne Blair, con gli attori protagonisti Abigail Breslin e Colt Prattes. Uscito negli Stati Uniti nel maggio del 2017, la pellicola è il rifacimento del film che il regista newyorkese Emile Ardolino ha diretto nel 1987 affidando il ruolo principale all'attore e ballerino Patrick Wayne Swayze. La giovane Frances "Baby" Houseman è in vacanza con la famiglia, incontra un affascinante maestro di ballo e si innamora di lui.

Il film di Rai Tre è "Litigi d'amore", autore del soggetto e della sceneggiatura è lo stesso regista Mike Binder. Una donna sola con quattro figlie trova la forza per andare avanti bevendo e intrattenendo una relazione con Danny, un uomo molto attraente che abita poco distante. La protagonista è Terry Ann Wolfmeyer ed è interpretata dal Joan Allen, mentre il personaggio maschile, Danny Davies, è interpretato da Kevin Costner. Su Rai 4 è in onda il genere azione con il film "The Contract" con Morgan Freeman più volte in nomination per il premio Oscar, e John Cusack.

Ray Keene decide di fare una gita in montagna insieme al figlio Chris. Si imbattono in un ex-assassino e le cose si mettono male. "The lady-L'amore per la libertà" è il film di genere biografico-drammatico in onda su Rai 5. Racconta la vita di Aung San Suu Kyi, una donna birmana che dopo aver trascorso molti anni in Inghilterra, ritorna nel suo paese e si batte per i diritti umani della sua gente che vive il terrore di una dittatura militare. Il regista Luc Besson ha scelto un'attrice di origine cinese, Michelle Yeoh. Rai Movie offre ai suoi telespettatori la visione di un film thriller dal titolo "Un ragionevole dubbio", con Samuel L. Jackson, Erin Karpluk, Gloria Reuben e Dominic Cooper.

Clinton Davis presta soccorso ad un uomo investito da un'automobile, viene accusato di aver causato l'incidente mortale e finisce in tribunale, difeso dal procuratore Mitch Brockden, che è il vero pirata della strada. Serata rilassante quella di Rai Premium che punta sulla serie televisiva "Provaci ancora prof!" giunto alla sesta stagione. Ancora una volta la simpatica ma invadente professoressa Baudino interferirà con il lavoro della polizia. Rivedremo Veronica Pivetti, Paolo Conticini, Enzo Decaro e Pino Ammendola rispettivamente nei panni della prof. Camilla Baudino, del commissario Berardi, di Renzo e dell'ispettore Torre, i personaggi maggiori presenti sin dalla prima stagione televisiva.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 20.30, Campionati Mondiali Calcio 2018, evento sportivo

Rai Due ore 21.20 Dirty dancing, film genere musicale-commedia

Rai Tre ore 21.15 Litigi d'amore, film genere drammatico

Rai 4 ore 21.05 The Contract, film genere azione-drammatico

Rai 5 ore 21.15 The lady, film genere drammatico

Rai Movie ore 21.15 Un ragionevole dubbio, film genere thriller

Rai Premium ore 21.20 Provaci ancora Prof! 6, serie televisiva.

© Riproduzione Riservata.