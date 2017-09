Sonia Lorenzini /Foto, incidente hot al Festival di Venezia: il vestito si solleva e...

Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti al Festival di Venezia

Stanno facendo molto discutere le foto che vedono Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, coppia nota per la partecipazione a Uomini e Donne, al Festival del Cinema di Venezia. "Cosa ci fanno due volti di Uomini e Donne sul noto ed esclusivo red carpet?" si chiede qualcuno, incuriosito dalla loro apparizione, mentre la Lorenzini continua a condividere scatti che la vedono lì, elegantissima, accanto al suo fidanzato. Chiariamo in primis che la loro presenza è dovuta al fatto che l'evento non è riservato solo ad attori e registi in concorso al Festival, ma è esteso anche ad altre celebrity del momento; questo spiega la presenza sul red carpet di una delle coppie più amate del dating show di Canale 5.

PIOGGIA DI CRITICHE PER SONIA LORENZINI E L'INCIDENTE HOT

Sul web però le critiche non mancano e si focalizzano soprattutto sull'abito dallo spacco molto ampio della Lorenzini che a tratti ricorda quelli di Dayane Mello e Giulia Salemi che lo scorso anno diedero scandalo proprio a Venezia. Ed ecco sbucare dal web frammenti della sua passerella, durante la quale ecco arrivare una folata di vento che scatena un incidente hot: il vestito di Sonia Lorenzini si solleva e le parti intime dell'ex tronista sono in bella vista. Ovviamente ci sono degli slip a body a coprire le nudità della Lorenzini, ma l'incidente ha comunque scatenato le critiche del web, soprattutto di chi l'ha accusata di voler emulare proprio le due modelle che hanno sfilato con un outfit simile lo scorso anno. "Per far parlare di lei doveva far vedere la patata? Ma per carità non ci sono più le donne di una volta" si legge infatti tra i commenti più duri.

