THE CONTRACT/ Su Rai 4 il film con Morgan Freeman e John Cusack (oggi, 5 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai 4

MORGAN FREEMAN E JOHN CUSACK NEL CAST

The Contract, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller e azione che è stata diretta dal regista americano Bruce Beresford nel 2006 ed è stata distribuita nelle sale cinematografiche dalla 01 Distribuiton la cui sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista con le musiche della colonna sonora scritte da Normand Corbeil e prodotto da Avi Lerner. Nel cast nomi importanti del panorama cinematografico come Morgan Freeman, John Cusack, Jamie Anderson, Alice Krige, Megan Dodds e Corey Johnson. Tra i principali interpreti figura anche l’attrice sudafricana Alice Maud Krige nata a Upington nel giugno del 1954, è diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Regina Borg sia nell’ambito della fortunata serie televisiva Stra Trek Voyager e sia nella relativa pellicola Stra Trek - Primo contatto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ECCO LA TRAMA

Siamo nello stato di Washington, qui vive Frank Carden (Morgan Freeman) che in passato ha lavorato per lo stato come assassino. Ora invece ha deciso di svolgere la professione in proprio e così viene ingaggiato per uccidere un uomo facoltoso di nome Lydell Hammond, ma proprio il giorno in cui Carden voleva mettere in pratica il piano per ucciderlo rimane coinvolto in un incidente stradale. Portato in ospedale, viene scoperta la sua falsa identità inoltre notando che ha con se una pistola viene arrestato. Frank però ha molti amici e colleghi che nel momento in cui viene trasportato dall’ospedale al carcere tentano di salvarlo. La macchina però finisce nel fiume. Mentre i poliziotti muoiono, Frank riesce a salvarsi ma sulla riva del fiume si imbatte in Ray Keene (John Cusack), un ex poliziotto che si trova là con suo figlio Chris (Jamie Anderson) e che vista la scena e capita ogni cosa, decide di scortare Frank per riconsegnarlo alla polizia. Con loro ci sono anche Sandra (Megan Dodds) e Lochlan, una coppia che decide di aiutare Ray. Gli uomini di Carden però non si sono arresi e provano nuovamente ad aiutare il loro amico, ma Ray porta Frank e gli altri in una casetta di montagna per passare la notte e scampare il pericolo. Purtroppo però gli scagnozzi di Frank arrivano anche lì e Sandra e Ray sono costretti a difendersi uccidendoli. Frank però approfittando di quel momento scappa con Chris preso come ostaggio. Ray capendo che l’obiettivo di Frank è uccidere Hammond, lo raggiunge. Qui però Frank sbaglia nuovamente, mentre Ray riesce a salvare suo figlio mentre Frank ritorna alla sua missione che questa volta porta fino in fondo.

