THE HUNTER/ Su Rai 4 il film con Willem Dafoe e Sam Neill (oggi, 5 settembre 2017)

il film drammatico in seconda serata su Rai 4

DANIEL NETTHEIM ALLA REGIA

The Hunter, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 22.35. Una pellicola di genere dramamtica che è stata affidata alla regia di Daniel Nettheim ed è basata interamente sull'omonimo romanzo di Julia Leigh e vede Willem Dafoe nei panni di un cacciatore impegnato in una missione in Tasmania. Un'avventura drammatica tra i boschi della Tasmania che è arrivata nelle sale cinematografiche nel 2011, questa produzione australiana è al secondo passaggio in televisione e rappresenta il primo film di Daniel Nettheim a vantare un cast di un certo rilievo e un budget consistente rispetto a "The Beat Manifesto" e "Angst". "The Hunter" è un classico film di avventura ma dai risvolti drammatici dato che la missione che vede protagonista Willem Dafoe (nelle vesti di Martin David) si tingerà di giallo. Nel cast, oltre al 57enne attore americano, figura un'altra star del calibro di Sam Neill (Jack Mindy), ma anche Frances O'Connor (Lucy Armstrong), Callan Mulvey (un cacciatore rivale) e Sullivan Stapleton (Doug). Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Al centro delle vicende c'è la figura di Martin David, un mercenario di professione cacciatore che viene assoldato dai militari della RedLeaf, una società di biotecnologie, per una missione in Tasmania, il compito di David è scoprire le tracce di un animale ritenuto estinto, vale a dire il tilacino, facendo in modo che solo la RedLeaf possa beneficiare del suo DNA. Arrivato sull'isola nell'Oceano Indiano, David si stabilisce presso la famiglia Armstrong, fingendosi un biologo universitario con Lucy e i suoi due figli. Presto però scopre che la donna è ancora traumatizzata dalla scomparsa del marito Jarrah in una poco chiara vicenda che sembra interessare anche la stessa missione di David. Intanto il cacciatore decide di andare per dodici giorni in quei boschi in cui dovrebbe riuscire ad avvistare il tilacino, piazzando delle trappole e provando a trovare delle tracce del suo passaggio. Tuttavia, al ritorno dovrà fare i conti non solo con la scoperta di una dipendenza dai farmaci della stessa Lucy ma anche con la successiva scoperta dei poveri resti di Jarrah, procedendo alla sua sepoltura ma non svelando nulla ai membri della famiglia Armstrong. Pian piano David capisce che la morte dell'uomo è connessa proprio all'attività della RedLeaf, alla quale Jarrah era legato da un vincolo contrattuale per una misteriosa missione in quegli stessi boschi...

