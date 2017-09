UNA VITA/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Cayetana esce dal carcere, chi ha cancellato le prove?

Una Vita

Come temuto fin dall'inizio, il piano di Mauro per incastrare Cayetana si dimostrerà l'ennesimo fallimento: oggi a Una Vita, infatti, l'ispettore dovrà fare i conti con la mancata conferma dell'arresto della dark lady che potrà fare ritorno a casa grazie alla totale assenza di prove nella morte di Ursula. La perquisizione nell'abitazione di Acacias 38, infatti non darà i suoi frutti in quanto il fermacarte in precedenza nascosto da Humilidad non verrà trovato, mandando su tutte le furie Mauro. Il dubbio che Teresa sia in qualche modo coinvolta in questa sparizione non mancherà: poco prima, la stessa Humilidad si era confrontata con la rivale in amore, spiegandole di essere intervenuta per aiutare il marito a concludere il suo progetto. Per questo la maestra era corsa a casa dell'amica nella speranza di trovare la prova decisiva prima dell'arrivo della Polizia. E a quanto pare ci riuscirà: Cayetana, trionfante, verrà rilasciata dal carcere confermando ancora una volta che è persona molto difficile da sconfiggere.

Cayetana libera, Pablo comincia a riprendersi?

Nella puntata di Una Vita nella quale Cayetana riuscirà nuovamente a farla franca, almeno provvisoriamente, i telespettatori della telenovela spagnola avranno modi di assistere ad un piccolo miglioramento nella depressione di Pablo. Il fratello di Manuela, dopo la caduta, ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare fantino e a nulla è servito il tentativo della moglie di tirarlo su di morale. Quest'oggi sarà compito di Guadalupe convincere il figlio a tornare in sè, evitando di far entrare in crisi la sua relazione con Leonor. Le parole faranno breccia nel cuore dell'uomo che sembrerà avere ritrovato almeno un po' di speranza. Anche Ramon comincerà a pensare al futuro, nonostante la decisione assurda (quanto meno ai suoi occhi) di Trini di restare a vivere insieme a Clemente. Archiviati i suoi precedenti con l'usura, il padre di Trini comincerà a vedere alcune macchine da caffè, proponendo a Victor e Juliana di esporle nella loro pasticceria. Sarà questo il primo passo per il ritorno nel mondo degli affari?

