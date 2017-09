Un posto al sole, anticipazioni 5 settembre: Roberto usa Alice per vendicarsi di Marina?

Un posto al sole

Una nuova puntata di Un posto al sole andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 20:40. Si ripartirà dai gravi problemi di coppia tra Angela e Franco, ormai giunti al capolinea della loro longeva relazione sentimentale. I genitori di Bianca continueranno a litigare, nonostante il desiderio di entrambi di fingere che tutto stia andando per il meglio davanti alla bambina. A peggiorare le cose arriverà inoltre il progetto fallito nei confronti di Gaetano: l'usuraio continuerà a ricattare il proprietario del garaga, mentre Boschi sarà sempre al fianco dell'amico per aiutarlo a risolvere una situazione sempre più precaria: finirà per cacciarsi nei guai anche questa volta? Le cose andranno male anche per Niko, dopo la brutta sorpresa all'aeroporto: avrebbe voluto confessare a Susanna di essere innamorato di lei ma ha scoperto che la collega ha dato una seconda possibilità all'ex fidanzato Pasquale. Deluso da questa brutta scoperta, Niko proverà oggi a dimenticare l'accaduto, sfogando in altro modo i suoi dispiaceri.

Roberto Ferri cerca vendetta contro Marina?

Che Roberto Ferri non volesse dimenticare l'abbandono di Marina, era fatto noto noto ai fan di Un posto al sole fin dal giorno in cui lei lo ha lasciato per vivere alla luce del sole la sua relazione con Matteo. Restava solo da chiedersi in che modo lui avrebbe portato a termine la sua vendetta e finalmente nella puntata di questa sera arriveranno i primi sospetti sul probabile piano dell'imprenditore. Cercherà di portare dalla sua parte Alice ed Elena, facendo leva sui loro problemi economici? Vedremo infatti Roberto organizzare una sorpresa per la giovane Alice, trovando il gradimento della stessa ma non quello di Marina, per nulla convinta della buona fede del suo ex. A Palazzo Palladini terranno banco i brutti pensieri di Otello, ormai alle porte del pensionamento: il vigile sarà alle prese con una vera crisi di nervi, mentre Renato e Raffaele avranno il loro bel da fare per fargli capire che ha molto di cui rallegrarsi in vista di questo traguardo.

