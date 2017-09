Uomini e Donne/ Anticipazioni: Elga e Astrid, ex dame accomunate dallo stesso destino (Trono Over)

Uomini e Donne, over

In questi ultimi tempi, gli estimatori del trono over di Uomini e Donne, si sono accorti di una particolarità non di poco conto. Astrid Ceserani ed Elga Profili sono accomunate dallo stesso destino? Entrambe ex dame e tutte e due dal carattere estremamente forte e combattivo. Sarà solo una coincidenza se "sono state fatte fuori"? La Profili in questo ultimo periodo, tiene alta l'attenzione degli estimatori con dei video dove racconta particolari inediti della trasmissione alla quale ha preso parte. Dal montaggio video, alle sfilate, la scelta delle dinamiche e l'eventuale compenso da offrire alle dame e i cavalieri più famosi. Cosa c'entra in tutta questa storia Astrid? La dama era tra le protagoniste dello scorso anno. Dopo una brevissima frequentazione con Giorgio Manetti, la donna ha voluto mettere da parte la frequentazione per mancanza d'interesse. Secondo le ultimissime anticipazioni del web, la dama non sarebbe stata riconfermata perché avrebbe "gettato nel ridicolo" il percorso cavaliere toscano, da sempre abituato a distribuire due di picche come se piovesse. Entrambe quindi, per gli estimatori, sono state mandate via perché considerate troppo "scomode". La rossa infatti, ha precisato che non si tratta affatto di una sua scelta personale ma che, con il passare del tempo, non è stata semplicemente richiamata dalla redazione del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne over, verso il declino? Troppe ombre nel programma

Ed intanto, mentre Astrid ha raccontato la sua delusione su Instagram, anche Elga Profili ha voluto dire nuovamente la sua, proprio in questi giorni. Attraverso il suo profilo ufficiale di Facebook, sono proseguiti i video dove svela dei particolari inediti della trasmissione che può conoscere solo chi ne ha preso parte. “Chi sono le persone che percepiscono una retribuzione nella trasmissione? Molte persone credono che i partecipanti vengono pagati. Questo non è assolutamente vero. Nessuno riceve un contributo economico”. Con queste parole, Elga ha chiarito una volta per tutte uno dei principali dubbi degli estimatori del trono over di Uomini e Donne. Di seguito, ha anche voluto precisare: “Questo per rendere il tutto più veritiero altrimenti diventerebbe una soap opera di attori nemmeno professionisti. Vi assicuro che nessuno dei partecipanti guadagna, se non l’esperienza affascinante di partecipare a una trasmissione televisiva". E' un vero peccato che personalità forti e interessanti con Elga ed Astrid non siano state riconfermate. Il pubblico però, secondo ciò che si dice in giro, preferisce ancora la “favola triste” di Gemma Galgani.

© Riproduzione Riservata.