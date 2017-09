Uomini e Donne/ Anticipazioni: ecco quando ci sarà la prossima registrazione (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Il prossimo giovedì pomeriggio, dalla corte della Queen, i giovani del trono classico di Uomini e Donne torneranno in pista più pimpanti che mai. Ecco perché, Alex Migliorini, Sabrina Ghio, Mattia Marciano e Paolo Crivellin, si accomoderanno sulle mitiche poltrone rosse per dare vita alle primissime dinamiche in attesa che l'amore sbocchi negli Studi Elios. Dopo avere ospitato Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, proseguirà la nuova parentesi dedicata alle coppie di Temptation Island. Questa volta, toccherà ad Alessio Bruno e Valeria Bigella. La coppia, dopo essersi ricongiunta, non sta vivendo dei momenti esattamente positivi. Proprio di recente, i due durante una litigata, hanno deciso di smettere di seguirsi reciprocamente sui rispettivi profili social di Instagram. Successivamente, il buon Alessio ha specificato che non si trattava di una separazione ma, essendo una coppia normale, hanno avuto anche loro un momento di crisi che il aveva portarti al gesto “estremo”. Durante una diretta su Instagram, Alessio ha svelato che parteciperà alla prossima registrazione, insieme alla sua fidanzata. L'ex protagonista di Temptation, ha promesso anche "fuoco e fiamme" e di seguito, ha specificato che forse gli servirà un giubbotto antiproiettile viste le "pallottole" che Valeria gli riserverà. C'è ancora aria di crisi tra i due? La cosa pare non promettere affatto bene... Staremo a vedere come si svilupperanno in seguito, le loro dinamiche.

Trono Classico: quando ci sarà la nuova registrazione di Uomini e Donne?

Secondo le informatissime talpe del VicoloDelleNews, la prossima registrazione dovrebbe aprire i battenti da questo giovedì. Oltre alla coppia formata da Alessio Bruno e Valeria Bigella direttamente da Temptation, ci potrebbe essere spazio anche per Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo Luca Onestini e Soleil Sorge la scorsa registrazione, potrebbero essere anche loro i protagonisti indiscussi in attesa del debutto di lei dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Nel frattempo, i nuovi quattro tronisti, sono già stati accolti favorevolmente dal popolo della rete e in molti, non vedono l'ora di poterli vedere anche in televisione. L'attesa più grande è stata generata da Migliorini. Dopo il trono di Claudio Sona e le sue innumerevoli bugie, gli estimatori di Uomini e Donne sperano di poter ritrovare un tronista leale mosso solo dalla volontà di trovare la sua anima gemella. Staremo a vedere cosa succederà dal prossimo 18 settembre, in onda dalle 14.45 su Canale 5.

