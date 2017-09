88 MINUTI/ Su Rai Movie il film con Al Pacino e Alicia Witt (oggi, 6 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE AL PACINO E ALICIA WITT

88 minuti, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller del 2007 che è stata diretta da Jon Avnet ed interpretata da Al Pacino ed Alicia Witt. Al Pacino è un noto attore americano famoso per le sue interpretazioni in opere cinematografiche come La regola del sospetto, Il mercante di Venezia e Sfida senza regole. Alicia Witt è invece nota per aver preso parte a diverse pellicole statunitensi come Dune, Bending the rules e L'ultima vacanza. Inizialmente il regista James Foley avrebbe dovuto dirigere il film 88 minuti, ma poco prima dell'inizio delle riprese Foley venne sostituito da Jon Avnet. Per la sua produzione vennero impiegati ben 30 milioni di dollari e le riprese si concentrarono principalmente presso la Columbia University. La realizzazione di molte scene venne resa molto difficile dalla presenza degli studenti delle varie facoltà universitarie. Ma ecco la trama delf ilm nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA

La storia del film è ambientata a Seattle, dove Jack Gramm, oltre ad esercitare la professione di insegnate all'Università, collabora assieme al FBI nella risoluzione di diversi casi. Jack è infatti specializzato in psichiatria forense e nel 97, grazie al suo intervento, l'agenzia riuscì a risolvere un caso estremamente intricato, contribuendo a far condannare un pericoloso criminale, Jon Forster. L'uomo venne incriminato per aver procurato la morte di decine di ragazze, trovate dagli inquirenti a testa in giù. A dieci anni di distanza dal suo arresto, Forster è sul punto di essere giustiziato ma il giorno prima dell'esecuzione i delitti eseguiti secondo il suo modus operandi riprendono inspiegabilmente. Gli inquirenti iniziano a brancolare nel buio ed il caso viene immediatamente riaperto, insinuando il dubbio della possibile innocenza di Forster. Gramm si ritrova così nell'occhio del ciclone. Viene infatti incolpato dell'arresto ingiustificato di Jon, una persona apparentemente innocente. È inoltre inserito nella lista degli indiziati, a causa del suo stile di vita libertino che viene facilmente ricollegato all'uccisione delle due studentesse universitarie. A completare il quadro, Gramm riceve continuamente chiamate anonime, che gli ricordano che ha solo 88 minuti prima di morire. Il professore deve assolutamente scoprire chi lo perseguita e soprattutto se dietro all'intero piano si celi Forster, intenzionato a vendicarsi dell'uomo che lo ha costretto per dieci lunghi anni dietro le sbarre di una prigione.

