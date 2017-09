A CIVIL ACTION/ Su La7 il film con John Travolta e Robert Duvall (oggi, 6 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su La7

A civil action, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 21.30. Una pellicola drammatica del 1998 che è stata diretta da Steven Zaillian ed interpretata da John Travolta, Robert Duvall, Tony Shalhoub e William H. Macy. Il film, racconta una storia realmente accaduta e narrata nel romanzo scritto da Jonathan Harr. Nello specifico la trama è incentrata sul terribile caso di inquinamento verificatosi a Woburn nel 1979. La pellicola vede protagonisti gli abitanti del paesino ed un studio legale che si contrappongono ad un nutrito numero di grandi industriali, colpevoli di aver inquinato l'intera area. Al contrario di quanto accade nella realtà cinematografica, il caso narrato dal romanzo di Jonhathan Harr è ancora privo di una degna conclusione. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

Il racconto è inizialmente ambientato a Boston, dove Jan Schlichtmann, co proprietario di un piccolo studio legale, è chiamato a prestare il suo supporto professionale all'interno di una causa molto complessa. Il processo vede contrapposti due colossi industriali ad un gruppo di otto famiglie, i cui figli sono deceduti a causa di malattie molto gravi e degenerative. Il portavoce delle otto famiglie, Anne Anderson, è convinto che le morti verificatesi a Woburn siano da ricondurre agli scarichi inquinanti immessi nelle falde acquifere proprio da parte delle due industrie. L'intenzione di Anne è quella di costringere i colossi industriali a risarcire le famiglie delle vittime. Dopo un primo momento di titubanza, Jan accetta l'incarico e, come previsto, il processo risulta essere lungo e molto complesso.

In un primo momento, tutte le sorti della causa sembrano pendere a favore delle industrie. I rappresentanti legali delle aziende arrivano addirittura ad offrire una transazione che però Jan decide di rifiutare in maniera categorica, nonostante le future avversità che il suo piccolo studio legale dovrà affrontare nel corso del processo. Questo perché Jan prende davvero a cuore la questione ed intende far risarcire le otto famiglie lese. Trascorrono diverse settimane ed una delle due aziende viene sollevata da qualsiasi responsabilità in merito all'accaduto.

L'altra azienda rimasta in causa offre a Jan ed al suo studio una transazione pari ad 8 milioni di dollari, cifra che permetterebbe alle famiglie di ottenere un risarcimento minimo ed allo studio di sostenere tutte le spese necessarie. Il processo termina e Jan viene abbandonato da tutti i suoi soci ed anche da Anne. Nei mesi successivi l'avvocato continuerà ad indagare in solitaria, raccogliendo testimonianze sull'operato poco lecito delle due aziende. Riuscirà a riportare entrambe le aziende d'innanzi ad un giudice, grazie al patrocinio dell'EPA. Il processo si concluderà a favore delle famiglie delle vittime che otterranno un risarcimento di quasi 70 milioni di dollari.

