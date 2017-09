ADUA VERONI/ La prima moglie di Pavarotti fino all’incontro nel 1993 con Nicoletta Mantovani

Luciano Pavarotti

IL PRIMO MATRIMONIO DURATO 35 ANNI IMPREZIOSITI DALLA NASCITA DI TRE FIGLI

Rai 1 omaggia in prima serata il grandissimo tenore modenese Luciano Pavarotti a dieci anni dalla sua scomparsa. In particolare viene trasmesso lo spettacolo Pavarotti un’emozione senza fine, al quale prenderanno parte non solo eccezionali artisti che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui ma anche persone a lui care che hanno condiviso tanti bei momenti di quotidianità come nel caso di Adua Veroni. Si tratta della prima moglie di Luciano Pavarotti e probabilmente anche del suo primo amore. I due si sono conosciuti quando Big Luciano aveva soltanto 17 anni dando vita ad un lungo rapporto d’amore. Il fidanzamento è durato ben 8 anni dopodiché Adua e Luciano si sono sposati nel 1961 per un matrimonio che sarebbe stato arricchito dalla nascita di tre splendidi figli: Lorenza, Cristiana e Giuliana.

L’AMORE CON NICOLETTA MANTOVANI SBOCCIA NEL 1993

Il loro amore è durato oltre 35 anni fino a che nel 1993 incominciarono a diffondersi voci di una possibile relazione extraconiugale dello stesso Pavarotti con Nicoletta Mantovani di ben 35 anni più giovane di lui. Recentemente è stato reso noto il primo incontro che Adua Veroni ebbe con la Mantovani avvenuto nel 1995 nel camerino di Pavarotti alla Royal Albert Hall. In questo incontro la Mantovani sembra aver detto alla Veroni: “Signora Veroni, lei deve sapere che le voci che circolano sono vere: io e Luciano ci amiamo”. Da quel momento in poi è stata rottura ricomposta soltanto con il passare degli anni.

