ANDREA GRIMINELLI/ L’esordio al fianco di Big Luciano al Madison (Pavarotti, un'emozione senza fine)

Luciano Pavarotti

NEL 1984 CON PAVAROTTI A CHICAGO

Questa sera nella spettacolare Arena di Verona va in scena in occasione del decimo anniversario della morte, un commovente ricordo del celebre tenore Luciano Pavarotti, un'emozione senza fine. Un evento di grande spessore presentato da Carlo Conti nella prima serata di Rai 1, nel quale vi prenderanno parte tantissimi illustri ospiti tra cui l’apprezzato flautista italiano Andrea Griminelli. Un musicista amato ed applaudito in tutto il mondo che oltre ad aver collaborato in diverse occasioni con Luciano Pavarotti, era anche un suo grandissimo amico. In particolare è rimasta nella storia la sua esibizione nell’anno 1984 all’Opera di Chicago al fianco di Luciano Pavarotti, incantando il pubblico presente. Insomma un grandissimo artista universalmente considerato come il migliore flautista in attività degli ultimi 40 anni allievo di altrettanti grandi maestri quali Jean Pierre Rampal e James Galway.

LA CARRIERA

Andrea Griminelli è nato a Correggio il 13 dicembre del 1959 e già all’età di dieci anni ha iniziato a studiare il flauto arrivando poi ad essere l’allievo di illustri maestri quali Rampal e Galway. La sua carriera è stata indissolubilmente legata a Luciano Pavarotti al fianco del quale ha esordito sempre nel 1984 nel leggendario Madison Square Garden di New York. Una collaborazione durata negli anni e che ha visto esibizioni che sono rimaste nella storia come il concerto all’Hyde Park di Londra nel 1990, nel 1993 in un’atmosfera da brividi a Central Park di New York, ai piedi della Torre Eiffel di Parigi senza dimenticare quella nella Piazza Rossa di Mosca. Tutti concerti dall’alto contenuto artistico con una incredibile mescolanza di diversi genere musicali andando dalla musica classica fino ad arrivare a brani di pop e rock. Negli ultimi anni la sua carriera è proseguita con altri eventi e concerti di spessore collaborando con altri grandi artisti come Zucchero.

