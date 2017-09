Andrea Damante e Giulia De Lellis / La coppia resisterà alla lontananza: i fans in allarme

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno insieme da più di un anno. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è sempre più innamorata e felice. Sicuri del sentimento che li lega, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono pronti a separarsi per molte settimane. Giulia, infatti, sarà una dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip che partirà lunedì 11 settembre. Dopo Andrea Damante che varcò la famosa porta rossa dopo soli quattro mesi dall’inizio della sua storia, tocca alla De Lellis fare la medesima esperienza. La decisione dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, però, ha allarmato i fans che temono una crisi tra i loro beniamini. All’interno della casa più spiata d’Italia, Giulia vivrà 24 ore su 24 in compagnia degli altri vip. I fans temono che la vicinanza di qualche bel ragazzo, Luca Onestini e Jeremias Rodriguez in primis, possa creare problemi con Andrea. In particolare, c’è chi teme che si ripeta la situazione dello scorso anno quando l’amicizia tra Asia Nuccetelli e Andrea Damante scatenò la gelosia di Giulia. Quest’ultima, però, ha già dichiarato che Andrea sarà una delle persone di cui sentirà maggiormente la mancanza. L’amore tra i due, dunque, è al sicuro?

I DAMELLIS SEMPRE PIU’ PROTAGONISTI

Ad un anno dall’inizio della loro storia d’amore, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono sempre più protagonisti del piccolo schermo. Giulia, dopo l’esperienza come opinionista di Pomeriggio Cinque, ha lasciato il suo posto ad Andrea Damante che ha già fatto il suo debutto nel salotto di Pomeriggio Cinque. Oltre ad essere molto richiesti in tv, i Damellis continuano ad essere seguitissimi sui social dove, spesso, vengono travolti dalle polemiche. Molti utenti, infatti, non perdono l’occasione per puntare il dito contro l’ex tronista e l’ex corteggiatrice accusandoli di volersi mettere in mostra pubblicando foto che non lasciano nulla all’immiginazione. Forti del sostegno dei fans più fedeli, però, Andrea e Giulia vanno avanti per la loro strada e, per i prossimi mesi, saranno sicuramente i protagonisti assoluti sui giornali e in tv. Giulia, dunque, grazie alla popolarità raggiunte negli ultimi mesi, riuscirà a vincere il Grande Fratello Vip?

© Riproduzione Riservata.