Anticipazioni Beautiful / Puntata 6 settembre: Steffy e Liam finalmente liberi di vivere il loro amore

Beautiful

Non c'è più nessun ostacolo all'orizzonte nella storia d'amore di Steffy e Liam, la coppia più amata dai fan di Beautiful. Dopo avere raggiunto lo Spencer in aeroporto e avere fermato la sua insensata partenza, la Forrester gli annuncerà di essere finalmente libera da ogni legame con Wyatt. Avrà con sé i documenti del divorzio firmati e potrà fin da subito nella casa sulla scogliera, riprendendo la vita insieme che hanno sempre sognato. Sarà questo l'inizio di un nuovo idillio? A quanto pare, sembra proprio di sì: la puntata di oggi sarà caratterizzata dalla grande felicità degli Steam, che non avranno più ostacoli all'orizzonte, vivendo il loro amore alla luce del sole. Nel frattempo Wyatt informerà la madre e Eric della decisione presa: sono stati proprio loro a fargli capire il significato del vero amore e soprattutto dell'impegno preso con le altre persone. I coniugi Forrester prenderanno atto di tale dichiarazione senza ulteriori proteste. Sarà questa la fine (almeno per qualche tempo) di tutti gli intrighi ai danni degli Steam?

La clamorosa proposta di Quinn

Archiviata una storyline che tiene banco a Beautiful da diversi mesi, nella puntata di questo pomeriggio entreremo nel vivo di una nuova vicenda. Il rapporto tra Quinn e Ridge è cambiato durante il viaggio a San Francisco, non solo per il bacio della coppia ma anche per un sentimento che d'ora in avanti sarà sempre più evidente. A confermare questa incredibile novità arriverà oggi la proposta che la Fuller farà al marito ovvero far condividere la carica di Amministratore Delegato della Forrester Creations a Steffy e Ridge. La gioielliera non sarà l'unica ad evidenziare il suo desiderio di pace con lo storico rivale. Anche Ridge, nel corso di una riunione con i suoi collaboratori, esprimerà il suo desiderio di cambiamento: ha capito che il padre ama Quinn e desidera ritrovare la pace, mettendo da parte le ostilità degli ultimi mesi. I presenti, soprattutto Thomas e Rick, non potranno credere alle sue parole...

© Riproduzione Riservata.