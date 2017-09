BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO/ Presenti entrambi al primo giorno di scuola del figlio Santiago

Belen Rodriguez (Instagram)

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato ad essere particolarmente sereno dopo alcuni mesi di contrasti. Già durante l'estate la coppia era stata vista insieme ad Ibiza in varie occasioni tanto che in molti avevano vociferato che tra loro potesse essere rinato l'amore. Archiviata questa possibilità, come dimostrato dalle relazioni di entrambi con altre persone (lei con Andrea Iannone e lui con Gilda Ambrosio), una delle coppie più chiacchierate del gossip ha deciso di condividere il primo giorno di scuola del piccolo Santiago. Entrambi hanno fatto attenzione a non apparire insieme negli scatti pubblicati su Instagram ma comunque sia non c'è dubbio che l'emozione per questo passo sia stata molto forte. Il primo ad apparire insieme a Santi in una foto a scuola è Stefano, mano nella mano con il figlio mentre corre in aula a causa del ritardo (clicca qui per leggere lo scatto pubblicato dal ballerino e leggere i commenti dei fan).

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Santiago nel primo giorno di scuola

Per quanto riguarda invece lo scatto pubblicato da Belen Rodriguez su Instagram, esso riguarda solo il figlio fotografato di spalle mentre indossa lo zaino. La showgirl argentina ha precisato nel suo commento: "Posso dire che questo giorno è stato uno dei giorni più emozionanti della mia vita..... ti amo piccolo mio, con tutte le mie forze! #ascuola #primogiorno" (clicca qui per vedere la foto). In tanti si sono complimentati con gli ex coniugi De Martino per avere deciso di vivere insieme questo importante traguardo, convinti che anche se da separati dovranno dare al bambino la serenità che merita. Gli impegni di entrambi però sono alle porte: Stefano sarà presto alla guida del daytime di Amici, mentre per la sua ex moglie partirà a breve la sua nuova avventura con Tu sì que vales al fianco degli atleti Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

