CON AIR/ Su Rai 2 il film con Nicolas Cage e John Cusack (oggi, 6 settembre 2017)

film d'azione in prima serata su Rai 2

NICOLAS CAGE E JOHN CUSACK NEL CAST

Con Air, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione del 1997 diretta dal regista Simon West ed interpretata da alcuni grandi nomi del panorama cinematografico statunitense, come Nicolas Cage e John Cusack. Nicolas Cage è famoso per le sue interpretazioni in pellicole del calibro di Left Behind - La profezia, I corrotti - The trust, Il cacciatore di donne, Ghost rider - Spirito di vendetta e L'ultimo dei templari. Jhon Cusack è invece noto per aver preso parte a film come The price - Il tempo di uccidere, Dragon Blade - La battaglia degli imperi e The Factory - Lotta contro in tempo. Nel cast di Con Air è poi presente anche John Malcovich, apparso in opere cinematografiche come Un anno da ricordare, Trasformers 3 ed Educazione siberiana. Ma vediamo ora la trama dl film nel dettaglio.

CAMERON RIUSCIRA' A SALVARSI?, ECCO LA TRAMA

Il protagonista del film è Camerono Poe, un membro dell'esercito americano, pluripremiato per meriti sul campo di battaglia. Finalmente, dopo diversi mesi, può fare ritorno a casa per riabbracciare Tricia, la sua amata moglie che a breve darà alla luce suo figlio. I due si incontrano dopo molto tempo in un locale ed iniziano a ballare. Nel frattempo un gruppo criminale locale, composto da diversi uomini, nota Tricia ed inizia a prenderla di mira con apprezzamenti che infastidiscono Cameron. Tra quest'ultimo e la gang scoppia una violenta rissa sul retro del locale. La donna non si perde d'animo e va in cerca di rinforzi, mentre suo marito viene malmenato e ferito gravemente. Nel tentativo di difendersi dai colpi incassati, Cameron uccide uno degli aggressori con un coltello. Al ritorno di Tricia, la donna trova il suo amato sanguinate e con il corpo senza vita di uno dei criminali accanto a se. Il resto della banda fugge via. Cameron Poe viene così arrestato ed accusato di omicidio. A causa del suo passato da ranger la legge non gli riconosce la possibilità di difendersi per legittima difesa e così è costretto a pattuire una pena detentiva di addirittura otto anni, durante i quali non potrà vedere la bimba che Tricia sta per dare alla luce. Nel corso della sua detenzione, Cameron resta in contatto con la sua famiglia grazie alla corrispondenza scambiata con Tricia e sua figlia. Trascorsi otto anni, Cameron torna alla libertà. Per tornare a casa, Cameron dovrà salire a bordo del volo Con Air, una speciale linea aerea che si occupa di trasportare numerosi criminali e carcerati. A bordo del volo c'è anche Cyrus, un pericoloso criminale che da vita ad una clamorosa rivolta e prende il controllo del volo. Riuscirà Cameron a fermare la rivolta dei prigionieri e a fare ritorno a casa dalla sua famiglia, sano e salvo?

