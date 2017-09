Camera Cafè/ Anticipazioni puntata 6 settembre: nuovi guai per Luca e Paolo e gli ascolti volano

Luca e Paolo

Camera Cafè tornerà anche oggi nell'access time di Rai2 dopo il successo delle prime puntate della settimana. Luca e Paolo ci aspettano intorno alle 21.00 su Rai2 e sui social per commentare insieme il nuovo appuntamento con la versione Rai di Camera Cafè. Dopo l'esordio bomba di lunedì, ieri il programma ha segnato un piccolo calo di ascolti non si sa bene se dovuto ad una flessione fisiologica o alla partita dell'Italia andata in onda iei sera. In particolare, la seconda puntata di Camera Cafè ha portato a casa 1.319.000 spettatori con il 5.5%. di share, andrà meglio questa sera?

LUCA E PAOLO REGGONO IL PESO DELLA COMEDY?

Pettegolezzi, invidia e innamoramenti, tutto questo davanti alla solita macchinettà del caffè o nei corridoi dell'azienda in cui Luca e Paolo lavorano e che adesso è finita nelle mani dei cinesi. La realtà invada la sketch comedy che un tempo era su Italia1 e anche il critico Aldo Grasso ha deciso di "premiare" lo sforzo di spolverare il prodotto e riportarlo in tv per piazzarlo in uno degli orari centrali e più ostici dei palinsesti della tv italiana: "Non so se sia una buona idea riprendere «Camera Cafè», lo vedremo con il tempo. Forse sì, però, perché ora la sketch-comedy di Luca e Paolo svolge un’altra funzione: quella di accendere l’access prime time, quel quarto d’ora fondamentale per la compilazione dei palinsesti e per strizzare l’occhio a un pubblico più giovane". Queste le parole del critico, al pubblico l'ardua sentenza.

© Riproduzione Riservata.