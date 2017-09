Cherry Season: Ayaz incontra altre donne di nascosto? (Anticipazioni puntata 6 settembre)

Cherry Season

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: mancano solo otto puntate alla fine di Cherry Season, le stagioni del cuore. La soap turca ha tenuto compagnia agli italiani per due stagioni estive e per il momento non sembra previsto un sequel: a meno di clamorose sorprese, dunque, Oyku e Ayaz chiuderanno i battenti con la loro sofferta storia d'amore ma riusciranno a trovare il lieto fine? Le cose per loro sembrano farsi giorno dopo giorno più complicate, soprattutto in seguito alla scoperta della relazione tra Meral e Buhlent. Oyku accuserà nuovamente il marito di averle tenuto un tale importante segreto e avrà parole dure anche nei confronti della madre, che non avrebbe dovuto agire alle sue spalle. Ma la situazione rischierà di complicarsi ulteriormente a causa dello strano comportamento di Ayaz, che uscirà di casa durante la notte senza alcuna ragione. Oyku sospetterà che il marito abbia cominciato a vedere altre donne, per questo deciderà di seguirlo di nascosto...

Una nuova opportunità di lavoro per Emre?

Da tempo la carriera lavorativa non soddisfa Emre, alla ricerca di maggiore successo e soprattutto della tranquillità economica. Una buona notizia potrebbe arrivare per lei nella puntata odierna di Cherry Season, durante la quale l'ex taxista incontrerà un produttore discografico che potrebbe finalmente lanciarlo nel mondo della musica. Ilker avrà grandi speranze per l'amico anche se la situazione potrebbe presto sfuggire di mano ad entrambi: Emre e Ilker, infatti, si presenteranno all'appuntamento con il produttore ma non potranno sospettare di essere stati imbrogliati anche da lui. Nonostante le recenti notizie riguardanti il boicottaggio di Naz ai danni dell'Atlantis, Mete continuerà ad incontrare la ragazza di nascosto dai propri amici. Insieme a lei si recherà in un locale ma qui la situazione gli sfuggirà di mano: Naz sarà fin troppo vicina ad alcuni ragazzi, ballando allegramente insieme a loro e scatenando la gelosia di Mete.

