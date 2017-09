Dragon Ball Super/ Anticipazioni 6 settembre: al via i nuovi episodi

Dragon Ball Super

Prendete lo spumante e festeggiate perché per i fan di Dragon Ball è arrivato il momento di dedicarsi ai nuovi episodi in partenza proprio oggi, 6 settembre, su Italia1. Dopo un'estate di repliche, finalmente sulla rete giovane di casa Mediaset si inizia a fare sul serio e, in attesa dei nuovi episodi delle serie tv del pomeriggio, potremo accontentarci di Dragon Ball Super. Le cose per il nostro Goku non sono messe molto bene e lo scontro del secolo potrebbe segnare per sempre la sua vita e non solo in negativo. Sono in molti quelli che attendono la sua trasformazione e proprio in questi episodi potrebbe accadere qualcosa di speciale, ma cosa?

LA SFIDA DI CHAMPA

Nella puntata di oggi, 6 settembre, di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta ricevono la visita di Champa e Vados proprio dopo il loro allenamento. I due apartengono al sesto universo e sono, rispettivamente, il gemello e la sorella maggiore di Beerus e Whis. Champa ha una proposta da fare al fratello: istituire un torneo di arti marciali in cui potranno scontrarsi i migliori cinque combattenti dei rispettivi universi. Se la vittoria andrà a Champa Beerus sarà costretto a cedere la terra a suo fratello ottenendo quella del sesto universo. Goku accetta la sfida e si prepara ad usare le super sfere dei desideri. Vegeta farà altrettanto? Lo scopriremo solo nella puntata in onda oggi pomeriggio.

© Riproduzione Riservata.