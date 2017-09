Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore / La coppia di nuovo insieme: la crisi è solo un ricordo?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Dopo un’estate trascorsa lontani per i rispettivi impegni professionali, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono ritrovati a Montecarlo dove Nathan ha ricominciato a frequentare la scuola e i genitori a vivere nuovamente sotto lo stesso tetto. Dopo un’estate di rumors e indiscrezioni che considerano il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore vicino al fallimento, la bellissima showgirl e l’imprenditore che hanno sempre smentito la crisi, rispondono con i fatti a chi li vorrebbe vicini alla rottura. I due hanno così deciso di ricominciare dalla loro famiglia. A svelarlo è la rubrica Sussurri di Diva del settimanale Diva e Donna che, nel numero in edicola, scrive: “Ricomincia la vita di tutti i giorni per Flavio ed Elisabetta che nonostante le voci di un addio imminente continuano a vivere insieme a Montecarlo […] La coppia da tempo starebbe vivendo un momento di difficoltà, ma entrambi cercano di salvare il matrimonio per tenere unita la famiglia”.

UN ALTRO FIGLIO PER LA COPPIA?

Nessuna crisi di coppia, dunque, tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che, non solo continuano a vivere sotto lo stesso tetto ma potrebbero anche allargare presto la famiglia regalando un fratellino o una sorellina a Nathan. La bellissima showgirl, infatti, poche settimane fa, ai microfoni di Novella 2000, ha dichiarato: “Nathan non resterà da solo ma deve aspettare ancora qualche anno. Fino a un po’ di tempo fa non era d’accordo e voleva rimanere figlio unico, consapevole del fatto che tutte le attenzioni sono rivolte a lui. Adesso che sta crescendo sarebbe più contento di avere un fratellino o una sorellina con cui giocare“. La Gregoraci, dunque, reduce dall’impegno come conduttrice di Battiti Live, si dedicherà al progetto di allargare la famiglia? Per il momento continua a godersi l’affetto del suo Nathan, diventato ormai un piccolo ometto.

