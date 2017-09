Emma Marrone / Interrompe la diretta Instagram e scatena le critiche: la risposta della cantante

Emma Marrone

Scoppiano nuove polemiche sui social riguardo Emma Marrone. La cantante ha dovuto infatti chiudere una diretta a causa di alcuni suoi follower che hanno avuto per lei commenti davvero spiacevoli. Sul profilo Instagram è scoppiata una vera e propria bufera dopo l'interruzione delle comunicazioni. Ed ecco allora che sul web si è scatenato il malcoltento dei fan più affezionati della cantante, alcuni dei quali hanno commentato: "Comunque chiudere una diretta per colpa di persone dementi non mi sembra giusto per le persone che ti amano" e ancora "Ringraziate che Emma ha una grande pazienza. Non so perché ogni volta dovete commentare sempre le stesse cavolate, ognuno ha una propria vita personale e può fare quello che vuole. Ma invece di dire ‘ste cose, perché non vi fate prima una vita?! Io non ho parole, più si va avanti e più il mondo si riempie di persone ignoranti, ma soprattutto maleducate. Con questo ho finito e spero che la smettiate perché non se ne può più!".

PIOGGIA DI CRITICHE PER EMMA MARRONE

Altri fan hanno chiesto quali provvedimenti prenderà la Marrone contro queste persone e le eventuali azioni per punire queste persone. La cantante ha inoltre risposto ad un messaggio. Questo il messaggio dell'utente: "Emma ci confermi che con il tempo le indagini della polizia postale faranno il loro corso e si tornerà a respirare sotto i tuoi post?! Anche se forse ti sembrerà difficile crederlo, hai anche fan normali, te lo assicuro. E, a proposito di tempo, torna presto che ti aspettiamo!". "Non si preoccupi signora… io sto già ridendo", le ha risposto la cantante. Insomma, uno spiacevole episodio che può capitare a chiunque. Ma Emma Marrone ha sempre dimostrato di avere un carattere forte e di poterci ridere tranquillamente su.

