FEBBRE DA CAVALLO-LA MANDRAKATA/ Su Rete 4 il film con Gigi Proietti (oggi 6 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE GIGI PROIETTI

Febbre da cavallo - La mandrakata, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2002 che è stata diretta dal noto regista Carlo Vanzina ed interpretata da Gigi Proietti, Enrico Montesano, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Andrea Ascolese e Stefano Ambrogi. Il film, rappresenta il secondo della saga dedicata a Febbre di cavallo che è stato nel 1976 diretto da Steno e che vide sempre Gigi Proietti come protagonista. Rispetto al prequel Febbre da cavallo - La mandrakata ha registrato un successo molto flebile. Gigi Proietti ed Enrico Montesano sono tornati a recitare l'uno accanto all'altro dopo ben otto anni proprio grazie a questo film. Tra le pellicole di maggior successo interpretate da Gigi Proietti, nel corso della sua lunga carriera, ricordiamo Mille bolle blu, Panni sporchi e Un'estate al mare. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Bruno Fioretti è un incallito giocatore d'azzardo ed assiduo frequentatore di ippodromi e centri scommesse. Dopo aver sposato Lauretta, l'uomo promette alla donna di chiudere definitivamente con la sua passione per il mondo delle scommesse. Ma Bruno, detto Mandrake, disattende la promessa e continua a gettare al vento ingenti somme di denaro in compagnia dei suoi amici, Micione e l'ingegnere. Il trio, dopo i primi successi, inizia a perdere ripetutamente ogni puntata. Ma un giorno, Mandrake escogita un piano geniale. Nota infatti la straordinaria somiglianza tra il cavallo più debole della corsa e quello più forte. Lo scopo di Mandrake è quello di scambiare i due cavalli, in modo tale da far perdere in maniera sistematica quello più blasonato, spacciandolo per l'altro. Grazie all'aiuto della sua ex fidanzata e di un'altra vecchia conoscenza di Mandrake, i tre sostituiscono i due animali. Ora non resta che racimolare il denaro da puntare sul cavallo vincente. Ed ecco che entra in scena il personaggio di Er Pomata, interpretato da Enrico Montesano, vecchio amico di Mandrake. Nel finale, il proprietario del cavallo blasonato scopre le reali intenzioni dei truffatori, decidendo però di non denunciarli.

