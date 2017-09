FESTIVAL DI VENEZIA 2017/ Film e ospiti dell'ottava giornata: i Manetti Bros presentano 'Ammore e malavita'

Festival del Cinema di Venezia 2017

I MANETTI BROS IN 'AMMORE E MALAVITA'

L'ottava giornata del Festival di Venezia 2017 sarà caratterizzata da una nuova pellicola italiana presente nella sezione Venezia 74. I registi Antonio e Marco Manetti presentano il musical 'Ammore e malavita', il racconto di una complicata storia d'amore in una Napoli nella quale spesso la legge della malavita prevale sui buoni sentimenti. E proprio in questo turbinio di situazioni spiacevoli e caotiche l'unico modo di essere felici per i protagonisti è quello di far prevalere l'amore. Il film italiano in concorso si avvale della partecipazione di autori di primo piano tra i quali Claudia Gerini, Serena Rossi, Carlo Buccirosso e Giampaolo Morelli. Un'altra pellicola sarà oggi proiettata nella sezione Venezia 74: si tratta di 'Sweet Country' diretto da Warwick Thornton. Il film western, nel quale recita l'attore Alan Grant (noto per la sua partecipazione in Jurassik Park) racconta il difficile rapporto tra la giustizia e la verità nell'America del 19° secolo.

LA SEZIONE FUORI CONCORSO

L'ottava giornata del Festival di Venezia 2017 è caratterizzata da importanti pellicole anche nella Sezione Fuori Concorso. Fernando León de Aranoa presenta 'Loving Pablo', il racconto delle vicende di Pablo Escobar (interpretato da Javier Bardem) raccontate dalla giornalista Virginia Vallejo, che ha il volto dell'attrice Penelope Cruz. Nella stessa sezione verrà presentato il documentario 'Buon inverno' che racconta i problemi della società italiana moderna: una famiglia tipo, alle prese con i problemi economici tipici del momento, non rinuncia ad indebitarsi pur di non rinunciare alle vacanze estive. Tra gli altri titoli della sezione 'Fuori concorso' non va dimenticato 'Wornwood' di Errol Norris: basato su una storia realmente accaduta nel 1953, la serie televisiva racconta le vicende di Frank Olson, il figlio di uno scienziato dell'esercito americano morto misteriosamente e ora alla ricerca della verità.

