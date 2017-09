FRANCESCO MELI/ Contrario ai social e al divismo (Pavarotti, un'emozione senza fine)

Carlo Conti (foto Lapresse)

QUELLA VOCE PIENA DI SMALTO

Rai 1 ha in serbo un grande evento per ricordare uno dei personaggi italiani più amati della musica lirica e cioè Luciano Pavarotti. Infatti, il 6 settembre, proprio in occasione dei dieci anni della morte del tenore, Viale Mazzini trasmetterà un evento direttamente dall'Arena di Verona e con la conduzione di Carlo Conti per ricordare l'uomo. A salire sul palco ci saranno tantissime stelle della musica tra cui Placido Domingo ma anche Francesco Meli, giovanissimo tenore italiano che ha colpito tutti per la sua voce ardente, autorevole e dotata di magnifico smalto e naturale lucentezza che emerge nel suo splendore con il repertorio belcantistico. Meli ha interpretato vari ruoli nella sua brillante seppur ancora breve carriera, tra cui un repertorio rossiniano e verdiano. Oggi, quindi, è pronto a scendere in campo nel tempio della lirica per omaggiare Pavarotti in una serata dal sapore benefico. Infatti, verranno raccolti fondi per l'associazione umanitaria dell'UNHCR.

UNA VITA DA ANTIDIVO

Francesco Meli è senza dubbio uno degli astri nascenti della lirica italiana. Tuttavia, lui non si sente affatto divo. In una recente intervista a Repubblica.it ha parlato della sua carriera, dei suoi progetti e di come prenda il suo lavoro con serietà e professionalità. "Sono orgoglioso di aver costruito tutta la mia carriera solo su quello che so fare. Non ho mai creato una pagina con cui influenzare il pubblico, non sto sui social, la mia faccia non è sulle copertine delle riviste, neanche quelle di musica. Son fatto così. Non è un'accusa, ma ci sono tanti cantanti che puntano troppo sull'immagine" sono state le sue parole. Meli ha anche dimostrato di avere le idee chiare in merito alla musica che vuole fare. Ha affermato come non sia contrario a esibirsi in altri stili e contesti, ad esempio cantando con Il Volo anche se è contrario è chi ricorre a mezzucci per accaparrarsi la popolarità, passandosi per promotori di belcanto nel mondo, grazie alle manipolazione mediatiche. Insomma, una giovane stella che però ha tutte le carte in regola per entrare tra i big.

