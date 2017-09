GASTONE MOSCHIN/ Video, oggi i funerali a Narni: l’ultimo addio al Rambaldi ‘uncorrect’

Gastone Moschin in Amici Miei

Gastone Moschin oggi avrà il suo ultimo addio sulla Terra nei funerali religiosi a Narni Scalo, dove viveva con la sua famiglia dagli Anni Novanta: un addio triste per un grandissimo del cinema e teatro italiano che lascia ormai orfani tutti gli amanti di Amici Miei, essendo stato lui l’ultimo attore ancora in vita di quel clamoroso successo che fu il capolavoro di Monicelli. «La salma di Moschin si trova ora nell'obitorio del Santa Maria: sarà trasferito poi alle ore 10 presso la Chiesa per i funerali»: l’Ansa spiega come il luogo delle celebrazioni sarà la chiesa della Madonna del Ponte a Narni Scalo, in provincia di Terni. La famiglia, gli amici e i tantissimi studenti/fan del maestro Moschin saranno tutti riuniti tra qualche ora nella Chiesa di Narni per l’ultimo grande saluto e abbraccio. Ricordiamo infatti che proprio a Terni Moschin, assieme alla moglie Marzia Ubaldi, aveva trasmesso e insegnato la propria grande caratura di attore teatrale e cinematografico.

LA BATTUTA STORICA DEL MELANDRI

Credo che tutti, o quasi, si ricordino quella battuta fulminante che Melandri-Gastone Moschin osava dire nell’apice di ironia del capolavoro di Monicelli: «Ragazzi, come si sta bene tra noi, tra uomini, ma perché non siamo nati tutti finocchi?». Poche parole, un’immagine di sottofondo perfetta nel sottopassaggi della stazione ferroviaria subito dopo la scena forse più cult dell’intero film: avevano appena preso a schiaffi tutti passeggeri in partenza affacciati dal finestrino, una scena che è passata alla storia e di cui Moschin era uno dei fortunati protagonisti. Ecco, quella frase legata all’euforia e benevolenza di quell’amicizia così pazza e così stretta, racchiude tutto il senso di un’ironia acuta, perfetta e perfino “politically uncorrect” per l’epoca di oggi sicuramente, ma anche all’epoca fece il suo discreto scalpore. Il Melandri aiutò una generazione con quella battuta, lontana anni luce dalla corrente LGBTQ, facendo ridere e commuovere tutte quelle compagnie che nella “zingarata” alla stazione ne fecero un’icona di stile prima ancora che un film di culto.

