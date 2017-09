GIORGIA/ Cantante ma anche mamma e moglie di successo (Pavarotti, un’emozione senza fine)

Giorgia

CANTANTE E DONNA DI CASA

Questa sera, mercoledì 6 settembre, sulle frequenze di Rai 1 Carlo Conti conduce il programma Pavarotti un’emozione senza fine. Un commosso e doveroso ricordo di un artista che ha portato l’opera e la cultura italiana in tutto il mondo con enorme successo. Uno spettacolo che va in scena nella mitica Arena di Verona con la partecipazione di numerosi artisti italiani ed internazionali come la cantautrice romana Giorgia. Per Giorgia quest’anno è stato pieno di soddisfazioni partendo dall’ospitata al Festival di Sanremo fino ad arrivare ai riscontri del suo ultimo album Oro nero. Ma Giorgia non è soltanto una cantante di successo ma anche una mamma ed una moglie di successo: “All’inizio della maternità, ogni tanto mi fermavo ad osservarmi sul palco. Ed ho capito che non era mica tutto lì. Perché poi tornavo a casa e c’erano i due maschi di casa che mi chiedevano il parmigiano da mettere sulla pasta. Davvero una bella sfida. Ho dovuto riconsiderare tante cose”.

IL RAPPORTO RITROVATO CON I GENITORI

Giorgia negli ultimi anni, prima del ritorno sulle scene musicali con l’album di successo Oro nero, si è dedicata alla propria famiglia allargandola con l’arrivo di Samuel nato nel 2010 ed è riuscita a ricostruire il rapporto con i genitori dopo la fine del loro matrimonio. Sulla nascita di Samuel ha raccontato di aver voluto quanta più privacy possibile ottenendo di poterlo mettere al mondo nel suo appartamento: “Avevo voglia di privacy. E per un colpo di fortuna, durante tutta la gravidanza, ero riuscita a difenderla perché il mio ginecologo non si è mai reso conto chi fossi. Lo ha capito solo dopo il parto, quando la storia era diventata di dominio pubblico... Samuel? Per lui sono scesa contemporaneamente da due palcoscenici, quello personale e dei concerti. La maternità è uno specchio. Ti spinge a vederti dentro e nello stesso tempo a metterti da parte.. Il rapporto con mamma e papà dopo la loro separazione? Oggi finalmente riesco a frequentare mio padre senza sentirmi in colpa. In realtà non ci incontravamo per non fare un torto a mia madre. Negli anni ho capito che in realtà mi autoricattavo. Il passare del tempo ha i suoi pregi, non è soltanto cellulite, smagliature e qualche ruga in più. È un valore il cambiamento, è il segnale che si sta continuando a crescere”.

