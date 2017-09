GRANDE FRATELLO VIP/ Anticipazioni, Cecilia e Jeremias Rodriguez: è già polemica

Grande Fratello Vip

Cecilia e Jeremias Rodriguez sono ufficialmente concorrenti della nuova edizione del Grande fratello Vip. La sorella e il fratello di Belen concorreranno come un unico concorrente. Cecilia e Jeremias si sono raccontati ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ammettendo di dovere la loro popolarità alla sorella Belen. “Sono il fratello della numero uno” – ammette Jeremias mentre Cecilia aggiunge – “Ho una sorella poco famosa, è stata lei a darci visibilità. Così ho avuto la possibilità di fare l’Isola dei Famosi”. Dopo aver fatto la naufraga, Cecilia è pronta a trasformarsi in inquilina insieme al fratello. Entrambi partecipano per fare un’esperienza diversa e, in vista della convivenza con gli altri vip, entrambi pensano che potrebbero avere dei problemi. Ci sono alcuni aspetti del loro carattere che potrebbero fare fastidio agli altri vip: “Forse il mio modo di vedere la vita” – dice Jeremias che Belen ha definito “un cavallo pazzo”. Cecilia, invece, la più tranquilla dei fratello Rodriguez, aggiunge: “Il mio fregarmene delle cose che non hanno senso potrebbe dar fastidio agli altri”. Giovani, belli e molto popolari grazia a Belen, Jeremias e Cecilia sono pronti a conquistare la scena.

LUCA ONESTINI E IL MESSAGGIO PER CECILIA

Luca Onestini sta trascorrendo gli ultimi giorni con la fidanzata Soleil Sorgè prima di chiudersi nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è raccontato ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni rivelando in primis i motivi che l’hanno spinto ad accettare di partecipare al reality: “Partecipo al GF perché amo le sfide e voglio testare i miei limiti”. Innamorato e felice, Luca ha lanciato un messaggio a Soleil dichiarando che sarà lei la persona di cui sentirà maggiormente la mancanza: “la persona che mi mancherà di più sarà la mia fidanzata” – ha aggiunto l’ex tronista che ha poi svelato quali sono le sue paure – “Come mi spaventa? Gli spazi ristretti da condividere, la convivenza con persone che non ho scelto, l’eventuale arroganza degli altri inquilini, la scarsa igiene, l’ozio e dividere il bagno. Agli altri di me darà fastidio il disordine”. Infine, Luca è sicuro di farsi apprezzare dagli altri concorrenti: “Penso di poter aiutare in tutto gli altri concorrenti, dalla cucina alle pulizie. Detesto l’ordine maniacale, ma mi piace tenere pulito. Di me apprezzeranno la disponibilità, la sincerità e il dialogo”.

