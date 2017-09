IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 6 settembre: il ricatto di Severiano Il bello contro Emilia

Il Segreto

Il Segreto torna questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. La telenovela spagnola riprenderà presto il suo tradizionale orario pomeridiano, ben più gradito da parte dei telespettatori che durante l'estate si sono in parte allontanati dalle vicende di Puente Viejo. La puntata odierna sarà purtroppo caratterizzata da nuove cattive notizie nella vita di Emilia: la donna ha da poco superato la disperazione per l'arresto di Alfonso, rilasciato solo in seguito all'uscita di scena di Cristobal Garrigues. Ma d'ora in avanti dovrà fare i conti con il peggior incubo del suo passato ovvero Severiano Il bello. Il padre biologico di Maria la affronterà alla locanda, approfittando dell'assenza di Alfonso e confermerà fin da subito di avere delle intenzioni preoccupanti. Infatti, nonostante le continue richieste della locandiera di andarsene, l'ex latin lover non avrà nessuna intenzione di lasciare Puente Viejo senza portare a termine il suo piano: cosa avrà in mente?

Ismael è davvero una persona per bene?

Dalla puntata de Il Segreto in cui Ismael ha fatto la sua prima eroica apparizione, nulla è stato come prima a Los Manantiales soprattutto tra Beatriz e Matias. La ragazza è sembrata letteralmente ammaliata dal nuovo arrivato, suscitando l'inevitabile gelosia del suo fidanzato. Nonostante le tante rassicurazioni riguardanti il suo amore, Matias ha evidenziato i suoi dubbi sulla buona fede di Ismael pensando che lui stia nascondendo qualcosa. Ma se il giovane Castaneda sarà perplesso, non si potrà dire la stessa cosa di Hernando: lui mostrerà completa fiducia nel suo nuovo collaboratore, tanto da decidere di ospitarlo a Los Manantiales. Il fatto lascerà perplessa persino Camila che, seppur consapevole del gesto postivo di Ismael nei confronti di Beatriz, non sarà così certa che sia giusto aprire le porte di casa ad un vero sconosciuto. Ed, in effetti, le intenzioni del ragazzo lasceranno perplessi...

© Riproduzione Riservata.