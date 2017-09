IL SEGRETO DI MARTA/ Anticipazioni del 6 settembre: ci sarà un lieto fine? (ultima puntata)

Il Segreto di Marta, in prima Tv su Canale 5

IL SEGRETO DI MARTA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 6 settembre 2017, andrà in onda il secondo e ultimo episodio della miniserie Il Segreto di Marta, in prima Tv. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: nel 1165, in un piccolo villaggio della Franconia, la giovane Marthe (Ruby O. Fee) è vista con sospetto dai propri compaesani per via delle sue abilità da guaritrice. Nonostante la diffidenza, la ragazza viene interpellata perché salvi la vita ad una giovane donna, che sta per partorire. Marthe tuttavia è costretta ad annunciare che il feto è morto e che è riuscita solo ad impedire che la madre seguisse la stessa sorte. Sorpresa in seguito a rubare dal Castellano, Marthe riesce a fuggire nei boschi ed incrocia nel suo cammino un gruppo di coloni, partiti dalla Franconia per cercare fortuna altrove. Alla guida della comunità c'è Christian (Steve Windolf), un giovane cavaliere al servizio di Otto von Wettin (Franz-Xaver Kroetz), che rimane subito affascinato dalla ragazza. I coloni però sono inferociti perché hanno colto Marthe nell'atto di rubare e per questo viene legata ad uno dei carri. Subito dopo, alcuni malviventi uccidono diversi coloni e Marthe si renderà ancora una volta utile per aiutare una giovane a partorire. Grazie all'intercessione della madre della puerpera, Marthe verrà infine accettata fra le fila di Christian. Nel frattempo, il feudo di Otto è messo a dura prova a causa della battaglia con Enrico Il Leone, che intende espandere il proprio impero. Mentre il signorotto nomina Christian suo feudatario, Marthe ancora una volta dovrà guardarsi le spalle dai sospetti dei paesani. Con difficoltà e con l'aiuto di Christian riuscirà alla fine a conquistare la fiducia di Otto. Quest'ultimo invece ignora che la moglie Hedwig (Krista Stadler) stia ordendo alle sue spalle, avvalendosi dell'ingenuità del giovane Randolf (Sabin Tambrea). Non appena Otto accennerà a voleri scontrare con le truppe di Enrico Il Leone, la moglie spingerà infatti Randolf a richiedere di poter prendere il posto di Christian come guida degli uomini di Otto. Dopo aver mostrato le sue doti di guaritrice, Marthe avrà un breve incontro amoroso con Karl (Harry Lampl), mentre Christian verrà acclamato dal Margraviato come guida dell'esercito di Otto. Randolf intuirà allora che Hedwig lo ha usato per i propri scopi e si scaglierà contro Christian in duello, subito fermato dall'intervento del Conte. Per via della fedeltà dimostrata in precedenza, Otto deciderà alla fine di non condannarlo a morte come previsto dalle sue leggi, ma di imporgli di rimanere nel feudo e di non partecipare alla battaglia. Christian in seguito avrà un incontro amoroso con Marthe, dopo che quest'ultima ha rifiutato la richiesta del Conte di sposarsi. Randolf tuttavia approfitterà dell'assenza del Cavaliere per violentare Marthe, spingendola ad unirsi in matrimonio a Christian.



IL SEGRETO DI MARTA, ANTICIPAZIONI DEL 6 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 2 - Il secondo episodio de Il Segreto di Marta ci rivela che le difficoltà per la protagonista non saranno di certo finite. Christian ha potuto proteggerla fino a che è rimasto nel feudo, ma a causa della sua lontananza, la giovane donna è soggetta a diverse angherie. Anche il matrimonio con Karl sembra non salvarla in alcun modo da Randolf. La favola d'amore per i due protagonisti vivrà un momento d'oro, regalando alla coppia la nascita di tre figli. Allo stesso tempo, il Cavaliere continua ad avere a cuore i diritti dei coloni ed a battersi perché possano vivere in libertà, dispensando giustizia e magnanimità. In nome dell'amore di Marthe, Christian è disposto a fare di tutto, anche morire se necessario. Il Destino si abbatterà in seguito su entrambi, frantumando ogni speranza dei due protagonisti. Marthe alla fine dovrà prendere una nuova decisione per il proprio futuro.

