IMPREVISTI D'AMORE/ Su Rai 3 il film con Hugh Grant e Julianne Moore (oggi, 6 settembre 2017)

il film commedia romantica in prima serata su Rai 3

NEL CAST HUGH GRANT

Imprevisti d'amore, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicoal di genere commedia romantica con il titolo originale Nine months - Imprevisti d'amore ed è stata prodotta nel 1995, diretta da Chris Columbus (Harry Potter e la pietra filosofale, Mamma ho perso l'aereo, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre) ed interpretata da Hugh Grant (Notting Hill, Love actually - L'amore davvero, Il diario di Bridget Jones), Julianne Moore (Still Alice, I ragazzi stanno bene, Lontano dal paradiso) e Robin Williams (L'attimo fuggente, Will Hunting - Genio ribelle, Patch Adams). Williams ha già avuto l'occasione di collaborare con Chris Columbus sul set di Mrs. Doubtfire, dove interpretata il\la protagonista. Nine months - Imprevisti d'amore è il remake del film francese Neuf mois, diretto da Patrick Braoude, e si tratta del debutto di Hugh Grant ad Hollywood. Il film è stato un buon successo di pubblico, anche se è stato poco apprezzato dalla critica. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Samuel Faulkner (Hugh Grant), uno psicologo infantile, è fidanzato con Rebecca Taylor (Julianne Moore), un'insegnante di danza. Lei vorrebbe sposarsi e avere dei figli, ma Samuel non vuole impegnarsi in una famiglia tradizionale e preferisce una relazione meno impegnativa. Rebecca rimane però incinta, e quando lo comunica a Samuel questi entra in una profonda crisi. Proprio a causa del suo lavoro ha paura di non poter essere un buon padre e di non riuscire a fare il meglio per il bambino in arrivo, inoltre, Samuel ha anche paura che l'arrivo del bambino possa rovinare il suo rapporto con Rebecca. Marty (Tom Arnold) e Gail (Joan Cusack) sono degli amici sposati e con 3 figli, ma i loro consigli non fanno che mettere ancora più in crisi l'uomo. Anche il suo amico single Sean (Jeff Goldblum) non riesce ad aiutarlo. A causa delle sue paure ed insicurezze Samuel comincia ad allontanarsi da Rebecca, finché questa, esasperata, non decide di lasciarlo, rifugiandosi da Marty e Gail. Solo quando Samuel rimane da solo si rende conto di amare veramente Rebecca e di essere disposto a fare di tutto per riconquistarla. Lei però rifiuta di incontrarlo e non risponde alle sue chiamate. Samael dovrà dimostrare di essere veramente cambiato e pronto a fare il padre prima di poter riconquistare la donna della sua vita.

