Il Segreto di Marta 2/ La seconda stagione non ci sarà e i fan sono già in crisi

Il Segreto di Marta, in prima Tv su Canale 5

Il Segreto di Marta ha ottenuto un discreto successo su Canale 5 in queste due risate ma i fan dovranno fare i conti con il fatto che questo è un film e che non avrà un seguito, almeno per il momento. L'emozionante dramma storico ci ha portato indietro nel tempo a conoscere Marta e il suo segreto, la possibilità di guarire le persone, in un momento storico in cui tutto è legato alla violenza, alla superstizione e agli intrighi. Proprio questi sono stati i punti di forza del film che ha conquistato il pubblico di Canale 5 soprattutto grazie alla presenza di Ruby O. Fee e di Steve Windolf ma anche grazie alla firma di un regista premiato come Roland Suso Richter.

CI SARÀ UN SEGUITO?

I due attori sono stati chiamati a convivere con le loro alterità e con il fatto che, a suo modo, Steve Windolf ha svolto il complesso ruolo di leader. Il dodicesimo secolo ha assunto colori diversi e più neri di quelli che avevamo pensato ma, al momento, non è previsto un seguito per il film. Il destino di Marta è segnato o avrà modo di essere ancora protagonista in una serie di film dedicati proprio al suo personaggio? Siamo sicuri di no. In Patria il film ha riscosso un notevole successo ma questo non ha portato alla decisione che tutti si aspettavano. Dove potremo vedere adesso gli attori che abbiamo conosciuto e amato proprio in queste due serate?

© Riproduzione Riservata.